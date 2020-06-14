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Aktüel

Çaldığı bisikleti satışa çıkarınca yakayı ele verdi

Malatya’da bir şüpheli çaldığı bisikleti internette alışveriş sitesinden satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:36:33 -
Çaldığı bisikleti satışa çıkarınca yakayı ele verdi

Malatya’da bir şüpheli çaldığı bisikleti internette alışveriş sitesinden satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir evden bisiklet çalınması üzerine Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Bisikleti çalınan şahıs ile koordineli yapılan çalışmalarda, çalınan bisikletin internet üzerinde ikinci el eşyaların satıldığı bir alışveriş sitesinde izine rastlanıldı. Ekipler, şüpheliyi çaldığı bisiklet ile birlikte kısa sürede yakalarken, şüpheli B.Ş. hakkında işlem başlatıldı.



Öte yandan Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı yapılan çalışmalar neticesinde aydınlatılırken, çalıntı motosiklet şüpheli şahıs ile birlikte ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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