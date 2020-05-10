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Aktüel

Çal’da şehit anneleri için hatıra ormanı oluşturuldu

Denizli’nin Çal Kaymakamı Selin Sarı ilçedeki şehit annelerini ziyaret edip, onların adına 20 fidanı toprakla buluşturarak hatıra ormanı oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:29:31 -
Çal’da şehit anneleri için hatıra ormanı oluşturuldu

Denizli’nin Çal Kaymakamı Selin Sarı ilçedeki şehit annelerini ziyaret edip, onların adına 20 fidanı toprakla buluşturarak hatıra ormanı oluşturdu.


Kaymakam Sarı öncülüğündeki Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri önce ilçedeki 13 şehit annesini ziyaret edip şehitlerin fotoğrafı ve vatan size minnettardır yazılı fotoğraf tablosu ve çiçek vererek Anneler Günü’nü kutladı. Ardından Kaymakam Sarı ve beraberindekiler şehit anneleri adına 20 fidanı toprakla buluşturarak hatıra ormanı oluşturdu.

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