Çaktırmadan kıvırdı! Halk TV’de İmamoğlu’na bomba gönderme

Ekrem İmamoğlu, Halk TV ekranlarında, Serhan Asker’in programına konuk oldu. Canlı yayın sırasında Trabzonspor’un bu sezon Süper Lig’de şampiyon olması konuşuldu. Serhan Asker, Ekrem İmamoğlu’na “10 sene sonra gördünüz şampiyonluğu” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Serhan Asker’i düzeltti: “38 sene sonra yine Trabzonspor’un şampiyonluğu yaşadık.”

FETÖ’nün şike kumpası

FETÖ’nün 3 Temmuz 2011’de, Fenerbahçe’ye yönelik başlattığı şike kumpası sürecinde, dönemin Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu üst düzey isimler cezaevine gönderildi.

7 Eylül 2021’de İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 40 kişiye beraat kararı verdi.

Yargıtay, bu kararı onadı.

FETÖ’nün şike kumpası sürecinde, 2010-2011 Süper Lig sezonunun şampiyonunun Trabzonspor olduğu iddia edilmiş, ancak Yargıtay’ın verdiği karar ile Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu kesinleşmişti.

Halk TV yorumcusu Serhan Asker’in “10 sene sonra gördünüz şampiyonluğu” demesi, akıllara FETÖ’nün şike kumpasını getirdi. Ekrem İmamoğlu, bu sözlere “38 Sene sonra” diyerek yanıt verdi.

FETÖ’nün kanalı üzerinden Fenerbahçe’ye yapılan kumpası desteklemişti!

CHP’li Ekrem İmamoğlu, FETÖ’nün 3 Temmuz 2011 tarihinde, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelik şike kumpasıyla ilgili yine FETÖ’nün televizyonu olan Samanyolu Haber’e çıkarak dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Samanyolu Haber’e çıkan Ekrem İmamoğlu, operasyonlara açık destek vermişti.

Aziz Yıldırım’ın tutuklanmasını dahi destekleyen İmamoğlu, özetle şunları söylemişti:

“Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak çok bir şey yok. Olumlu yorumluyorum. Kanıtlanmıyordu, ispatlanmıyordu, diyordunuz; bence öyle söylemeyelim. Bu güne kadar kanıtlanmak istenmiyordu. İlk defa bu kadar kararlı, istikrarlı bir hukuki süreç yaşıyoruz.

Kaldı ki yöneticiler, kulüp başkanları, teknik adamlar, futbol ile alakadar olan herkesin mutlaka katkıda bulunması gereken bir süreç olarak düşünüyorum.

Defalarca söylemişizdir, Türk futbolunda maalesef çok bağıran ya da ahkam kesen ya da elinde nasıl bir güç varsa her han her şeyi değiştirebileceğini ifade eden yönetici tipleri prim yapıyor.”