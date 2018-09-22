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Çako'nun tepki verdiği motosiklette esrar yakalandı

Okulların açılmasıyla birlikte polis ekipleri, lise ve ortaokul önlerinde denetim yaptı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 20:49
Çako'nun tepki verdiği motosiklette esrar yakalandı

Okulların açılmasıyla birlikte polis ekipleri, lise ve ortaokul önlerinde denetim yaptı. Narkotik köpeği 'Çako'nun tepki verdiği motosiklette bir miktar esrar bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Narkotik Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesindeki lise ve ortaokul önlerinde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimde, narkotik köpeği 'Çako' da kullanıldı. Polis ekipleri, denetim sırasında okul önlerinde şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini yaptı. Şüpheli bulunan araçlar, titizlikle arandı. Polisin durdurduğu bir motosiklete narkotik köpeği 'Çako'nun tepki vermesi üzerine arama yapan polis, koltukla yakıt deposu arasına gizlenmiş, bir miktar kubar esrar buldu. Motosiklet sürücüsü, gözaltına alındı. Denetimde 338 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı, 115 araç ve metruk binaların kontrol edildiği kaydedildi.

Öte yandan, uyuşturucu kullandığı belirlenen 3 kişinin yakalandığı, üzerinden 6 gram esrar çıktığı öğrenildi

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 20:49
  1. uyuşturucu

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