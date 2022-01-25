“Çakma hukukçu” Demirtaş’a hatırlatma! Davutoğlu seni kurtaracağını bilse…

Eski HDP Eş Genel Başkanı PKK'lı Selahattin Demirtaş'a dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Cezanın açıklanmasının ardından Demirtaş, “Ahmet Davutoğlu muhalefet partisi lideri olmasına rağmen bugüne kadar bu davadan vazgeçmedi. Bu nasıl bir siyaset?” diyerek sitem etti.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Demirtaş'a seslendi.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Teröristbaşı Apo’nun heykelini dikme sözü verirken, kendisini cezaevinde bulan, ama “Tayyip Erdoğan düşmanlığı”nda buluştukları çakma ülkücü Meral Akşener’in bile tahliyesini talep ettiği Selahattin Demirtaş, dün bir mahkumiyet daha aldı..

Bu seferki mahkumiyet bir hayli ilginç.

2016 yılında, Ahmet Davutoğlu başbakan olduğu dönemde yaptığı bir konuşmadan dolayı mahkumiyet verildi..

Bugün Selahattin Demirtaş da Erdoğan düşmanı. Davutoğlu da..

Onun içindir ki, Demirtaş bir ümid “muhalefet ortaklığı” sayesinde cezadan yırtabileceği ümidi ile.. Sitemini dillendiriyor:

“Ahmet Davutoğlu muhalefet partisi lideri olmasına rağmen bugüne kadar bu davadan vazgeçmedi. Bu nasıl bir siyaset?”

Bu sözlerin sahibi, sözümona bir hukukçu.

Bir avukat..

Karısı öğretmenlik yaparken, aldığı sahte raporlarla, Paris’lerde dolaşmıştı..

Kendisi de avukatım diye geçiniyor ama..

Hukukun h’sinden haberi olmamalı ki..

Şahsa yapılan hakaret ile, resmi görevi olanlara yapılan hakaretin farkını bilmiyor..

Ahmet Davutoğlu’nun, başbakan sıfatı ile görev yaparken kendisine yöneltilen hakaretten vazgeçebileceğini sanıyor..

Biz, “çakma hukukçu” Demirtaş’a hatırlatalım: “Davutoğlu senden şikayetçi olmaz. Erdoğan düşmanlığı öyle bir gözünü bürümüş ki.. Vazgeçtiğinde seni kurtaracağından emin olsa. Hemen ‘ben şikayetçi değilim’ der. Der de.. Kamu görevlisine hakaret suçunda, Başbakan’ın kişisel olarak şikayetten vazgeçmesinin, kamu görevlisine hakaret suçunu düşürmeyeceğini bildiği için mahkemeye dilekçe vermemiştir. Şöyle düşünmüş olabilir, ‘Hem şikayetten vazgeçer, Erdoğan düşmanlığımızı ispatlarız. Hem de adamı çıkartamayız. Rezil olmakla kalırız!”

Bu saatten sonra bakalım, Davutoğlu şikayetten vazgeçerse, sonuca etkisi olmaz ama.. Onun da yanındaki hukukçuların ne kadar bilgisi olduğunu görmüş oluruz..

İşin bu yönü bir yana..

Demirtaş o tarihte ne demiş de, mahkum oldu?

Bir-iki istisna, hiçbir yerde söylediği cümleleri bulamazsınız.

Ben

Aktarayım, bu adamların ne kadar rezil olduklarını, ne kadar yalancı olduklarını, ne kadar sahtekar olduklarını görün..

Olaylar taze iken..

O bir şey söylüyor. Siz bir şey söylüyorsunuz..

Elinizde sırlı bir güç olmadığı için, tezlerinize dört dörtlük bir ispat getiremiyorsunuz..

Ama zaman içinde.

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