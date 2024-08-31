"Çakar"lı kehanetler tartışma çıkardı! Trollerden ünlü iş insanlarına, medyadan eski siyasilere kadar kimi “hücreler” o isim için harekete geçmiş

Tamer Korkmaz, Ahmet Çakar’ın Galatasaray hakkında yaptığı kehanetleri değerlendirdi. Yeni Şafak gazetesi yazarı Korkmaz, Çakar’ın Fatih Terim’in yeniden Galatasaray’a döneceği iddiasının gündemi karıştırdığını belirtti. Çakar'ın kehanetlerinin her zaman ilgi çektiğini ifade eden yazar, bu seferki öngörünün de yankı uyandıracağını vurguladı. Tamer Korkmaz, Terim'in geri dönüşünün mümkün olup olmadığını tartıştığı yazısında şunları kaydetti:

"Galatasaray’ın, İsviçre’nin “Genç Oğlanlar” takımına eleneceği yolundaki “kehaneti tutan” Ahmet Çakar, durmadı; el yükseltti…

-Nedir?

Sinyor Terim’in bir kez daha Sarı-Kırmızılı kulübe dönebilmek için “Bodrum’da düğmeye bastığını” öne sürdü!

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Trollerden ünlü iş insanlarına, medyadan eski siyasilere kadar kimi “hücrelerin” Sinyor için harekete geçtiğinden bahsetti.

Senaryosunun başlığını ise 1974 Kıbrıs Barış Harekâtının unutulmaz parolasıyla attı:

“Fatih Hoca, Salı gecesi, bu hücrelerine ‘Ayşe tatile çıksın’ demiştir!”

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Ezcümle…

Çakar “Buruk’un fazla dayanamayacağını, onun yerini Terim’in alacağını” iddia ediyor!

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Bu kehaneti de tutar mı, bilemeyiz…

Amma velakin…

Eski hakemin “Okan Hoca, iyice antipatik hale geldi” yollu değerlendirmesi pek isabetli…

-Ne de olsa, Küfürbaz Kokan Hoca’dan söz ediyoruz!

BODRUM PAŞASI

Son olarak Ponzi-naikos’u pardon Yunan takımı Panathinaikos’u çalıştıran ve havlu atan Sinyor Terim, geçenlerde Bodrum’da bir nevi Butik Mahkeme’ye çıktı!

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Bankacı Seçil Erzan’ın magma tabakasında yer aldığı “Özel Fon Dolandırıcılığı” davasında müşteki sıfatıyla yer alan Sinyor Terim…

Duruşma tarihi

17 Eylül olmasına rağmen, öne çektiği ifadesini 20 Ağustos’ta verdi ve bu da tutuklu sanık Erzan’ın itirazına neden oldu.

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Seçil Erzan’ın avukatı şöyle feveran etti:

“Yasaya aykırı olarak Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı duruşma yapıldı…

Böylelikle, soru sormamıza engel olundu, savunma hakkımız elimizden alındı…”

YAMAN KUŞKU

Ana iddianameye dâhil edilmeyişi baştan beri dikkat çeken Sinyor Terim’in…

-Müşteki sıfatıyla bile ayrıcalıklı konuma sahip olduğu görülüyor.

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Haliyle…

Sinyor için “Seçil Erzan dosyasından uzak tutulmak mı isteniyor?” suali, zihinlerde yer tutmaya devam ediyor."

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