Çakarlı araçlara ceza yağdı

Araçlarına usulsüz çakar taktılar, trafikte haksız yere üstünlük sağladılar. Kimi zaman bununla da kalmadı, terör estirdiler. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çakarlı araç denetimlerine devam ediyor. Usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara ocak ayından bu yana rekor cezalar uygulandı.

Çakar-tepe lambalı ve siren tertibatlı araçlar üzerine yapılan denetimlerde, toplam bin 599 araç kontrol edildi. Yetkisiz çakar tertibatı kullanan araç başına bin 339'ar liradan toplamda 2 milyon 141 bin 61 lira para cezası uygulandı. Ayrıca 1 yıl içerisinde üçüncü kez usulsüz çakarlı araç kullanan 64 araç ise 15 gün süreyle trafikten menedildi.