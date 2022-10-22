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Yerel Çakar takan servis aracı trafikten men edildi
Yerel

Çakar takan servis aracı trafikten men edildi

İstanbul'da camına çakar takan servis aracının sürücüsüne 5 bin 665 lira ceza kesilirken, araç trafikten men edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 17:12:00 -
Çakar takan servis aracı trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında "okul servislerinde çakar rezaleti" şeklinde çıkan haberlerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çakar bulunan servis aracını kullanan kişinin E.Ç. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, E.Ç'nin çalışma izin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yaptığı belirlendi.

Servis şoförüne izinsiz çalıştığı ve yasak olduğu halde aracına çakar taktığı gerekçesiyle 5 bin 665 lira cezai işlem uygulandı. Servis aracı da trafikten men edildi.

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