Çakar: İşkence yapsalar adını söylemem

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın ardından Fenerbahçe Kulübü, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" sözleri üzerinden savcılığa başvuru yaptığını açıklamıştı. Çakar'dan yeni açıklama geldi ve "O hakemin adını vermem" dedi.

Fenerbahçe Kulübü ise bugün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve TFF'nin savcılığa başvurusunu olumlu karşıladığını belirtti ancak Ahmet Çakar'ın, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" sözleri ile ilgili de harekete geçilmesini talep etmişti.

Ahmet Çakar ne demişti?

Ahmet Çakar, 8 Kasım 2020 tarihindeki programda, “Faal bir hakemle konuştum. Hakemler Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar.” demişti.

"Hakemin ismini vermem"

Ahmet Çakar o hakemin ismini vermeyeceğini söylerek, "Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam, ismini vermem. İsmi de önemli değil. Beni kimse TFF'den arayıp da 'Hocam bu ne iş?' demedi. Fenerbahçe'den de kimse beni aramadı. MHK Başkanı Serdar Tatlı da beni aramadı. Bana meczup muamelesi de yapabilirler ama o zaman benim laflarım üzerinden soruşturma başlatmayın." şeklinde konuştu.

Hakemle buluşmasında neler yaşandı?

Hakemle buluştuğu anı da anlatan Çakar, "Hakemle İstanbul'da bir yerde buluştuk. 'MHK Başkanı, Rıdvan Dilmen getirdi algısından rahatsızız. Biz Serdar Tatlı'nın finoları değiliz. Hakemler bu algı nedeniyle Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar.' dedi bana." ifadelerini kullandı.