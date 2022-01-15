Çakallık yaparken enselendiler! TELE 1'in Anıtkabir tutarsızlığı

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Geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'i tekerlekli sandalyede ziyaret eden Bülent Ersoy'a bir subay tarafından ziyareti süresince şemsiye tutulmuştu.

Anıtkabir'den yansıyan bu görüntüler kamuoyunun tepkisine neden olurken, Anıtkabir komutanı ve takım komutanının görevden alındığı belirtildi.

TELE 1 subayı eleştirmişti!

Ersoy'a ziyareti süresince eşlik ederek şemsiye tutan subayı TELE 1 televizyonu da eleştirdi. TELE 1'in internet sitesindeki haberde, "Skandal! Anıtkabir ziyaretinde Türk askerinin Bülent Ersoy’a şemsiye tutmasına tepki yağdı" başlığı kullanılarak, sosyal medyada yer alan tepki mesajları verildi.

Çakallık yaparken enselendiler

Subayın görevden alınmasından sonra ise TELE 1'i yöneten Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yönettiği kanalın eleştiri haberinin aksine, Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subayı savundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Merdan Yanardağ, "Olacak şey değil... Basit ve son derece şık bir subay centilmenliğini, TSK'nın modern geleneğine hoyrat bir tasfiyeye dönüştürdüler." dedi.