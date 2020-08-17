Çakal Carlos'tan Başkan Erdoğan ile ilgili bomba sözler: Osmanlı onunla yeniden doğuyor

Baran dergisinde haftalık olarak dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek dikkat çeken yazılar kaleme alan Çakal Carlos lakaplı Salim Muhammed Nuri, ‘Osmanlı, Erdoğan’ın liderliğinde yeniden doğuyor’ başlıklı yazısında önemli noktalara değindi.

İşte Çakal Carlos’un o yazısı:

Türkiye bağımsız bir hükümet tarafından idare ediliyor. Nüfusu Müslüman bir ülke. Gerçek Müslüman olan bir lider ve onun hükümeti tarafından yönetiliyor. İslam’ı ve Osmanlı geleneğini muhafaza etmeye çalışıyorlar. Daha evvel ifade ettiğim üzere ümid ediyorum Türkiye yakın bir gelecekte bölgesel bir güç haline gelecek ve ülkeler için referans olacak.

Başkan Erdoğan’ın Akdeniz’de savunma yapması gerçekten ehemmiyetli ve müsbet bir hamle Türkiye adına; özellikle Libya-Türkiye hattı için... Türkiye buradaki ısrarını devam ettirmeli. Çünkü Türkiye, Doğu Akdeniz’deki kaynakları emperyalistlere bırakmamalı.

Türkiye'de koronavirüs salgını devam ediyor. Başkan Erdoğan gerekli tedbirleri alarak daha fazla insanın ölmesini engelleyecek ve Türklerin güvenli bir şekilde salgını atlatmasını sağlayacaktır, elbette diper etnik grup ve inanç mensuplarının da... Çünkü sembolik olarak Osmanlı İmparatorluğu, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’de yeniden doğuyor.