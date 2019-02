Çakal Carlos yazdı! "ABD, Venezuela'ya doğrudan müdahaleyi göze alamaz"

Baran Dergisi yazarı Çakal Carlos (Salim Muhammed), kaleme aldığı son yazısında, ABD'nin hukuk dışı şekilde darbe yapmak istediği Venezuela'ya olası bir askeri harekatın sonuçlarını konu aldı.

İşte Çakal Carlos'un o yazısı...

ABD, Doğrudan Müdahaleyi Göze Alamaz

İki gün üst üste Toulouse’tan bir ziyaretçim geldi. Dieudonne tarafından yoldaşı Carlos’un ne durumda olduğunu öğrenmek için gönderildi. Avukatlarımla çekilmiş bir kaç fotoğraf getirdi.

Fransa orta sınıfına mensup insanlar, az da olsa bir takım haklarını savunmak için uzun bir süredir yeni vergi sistemini protesto eden gösteriler düzenliyorlar. Bir takım düzenlemelere gidilmesine rağmen hâlâ şartlar ağır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron son derece entelektüel bir adam. Bir takım gerçeklikler var ve Macron bankalarla onların faydasına olacak şekilde bir anlaşma yaptı. Herkes vergisini ödemek zorunda. Sokaklarda bundan dolayı gösteriler devam ediyor. Fransa’da bir çok problem var ve çok fazla hata yapıyorlar.

Öte yandan bugüne kadarki en iyi Amerikan başkanı olan Donald Trump, bizim ihtiyacımız olan her şeyi yapmaya devam ediyor. Elbette Amerikan emperyalizminin insanlığın en büyük düşmanı olduğunu unutmamalıyız. Bugün binlerce insan ABD’ye geçmek ve orada yaşamak için uğraşıyor. Her ülke sınırlarını kontrol etme hakkına sahiptir. Sivil savaş gibi acil durumlarda iltica eden insanları kabul etme mükellefiyeti vardır. ABD’ye gitmek isteyen insanlar, oraya iltica etmek için değil, çalışmak için gitmek istiyorlar. Bu insanların yüzde 90’ı ABD’ye gidip çalışmak zorunda hissediyor; ama ABD çalışma izni vermek zorunda olmadığı için sınırlarını korumayı tercih ediyor. En basit haliyle kapitalizm böyle bir şey. İnsanlara acı çektirmelisin, legal göçmenler vatandaşından daha çok çalışmalı ve daha az kazanmalı, illegal göçmenler ise onlardan daha çok çalışmalı ve daha az kazanmalı. Emperyalizm, kapitalist sistemin içinde bulunduğu son aşama. Uzunca süredir içinde bulunduğumuz bu aşamada şiddet her geçen gün arttı.

Venezüella’da yaşanan şiddet de buna bir misaldir. Ülkede hükümet içeriden bir çürümeye sebep olacak hatalar yaptı, sızmalar yedi. Bunun bir kanıtı olarak ben hâlâ Fransa’da cezaevindeyim, Venezüella’da desteklediğim devrimci Bolivarcı bir hükümet olmasına rağmen. Venezüella’nın bir süre benimle ilgilenmesine mukabil daha ilerisi yapılamadı. Çünkü Siyonistler böyle olmasını istiyor. Venezüella’nın İsrail ile ilişkileri kötü.

Tüm ülkede askerî noktaya doğru giden bir hareketlilik yaşanıyor. ABD, Venezüella’nın bu duruma gelmesi için bir çok illegal faaliyette bulundu. Uzun zamandır bir kara propaganda faaliyeti yürütülüyordu, şimdi tamamıyla propaganda oyununa döndü. Geçtiğimiz hafta söylediğim gibi iki seneden fazla süredir kapalı olan bir köprünün Venezüella tarafından yeni kapatıldığını söylediler. Bilakis Kolombiya tarafından sınıra yönelik bir takım engellemeler yapılıyor. Propaganda çağında yaşıyoruz. İnternet, televizyon ve gazeteler üzerinden bu faaliyetleri yürütüyorlar.

Küba bir takım yanlışlıklar yaptı. Bu yanlışların sebebi sosyalizmi dönüştürmeyi amaçlayan gereksiz ideolojik fanatizm. Küba bu yüzden acı çekiyor. Yaklaşık 60 senedir, ABD Küba’ya karşı bir ekonomik savaş yürütüyor.

Şu gerçekle yüzleşmeliyiz ki, ABD, Güney Amerika doğrudan bir askerî operasyonu göze alamayabilir. Küba’yı senelerce uygulamış oldukları ambargo ile yıpratmaya çalışmaları, Venezüella’ya yaptıkları bunu gösteriyor. Aksi takdirde Küba’yı çoktan işgal etmiş olurlardı. CIA ve başka unsurlarla Güney Amerika’da etkili oluyorlar. Mesela Kolombiya özel kuvvetlerinin içerisinde uzun zamandır ajanlar olduğu biliniyor.

Venezüella’nın en büyük avantajı ordu mensuplarının çok büyük bir kısmının Bolivarcı devrime sadık insanlar olması. Muhaliflerin de hepsi karşı devrimci değil, bilakis büyük çoğunluğu Chavista. Kötümser değilim, çürümeye ve dış müdahaleye karşı ülkemin yanındayım. BM sadece ABD tarafından kontrol ediliyor. Öte yandan AB bir takım kararlar alıyor. İtalya ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkeleri Venezüella’ya karşı cephe almayı, bu tarz bir emperyalist saldırganlığı reddediyor.

İdeolojik farklılıklara; benim eski bir Komünist olmama ve onun ise Müslüman Kardeşler ideolojisine sahip olmasına rağmen, başbakanlık döneminden bu yana desteklemiş olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezüella’nın yanında yer alarak, doğru tarafta durarak onu desteklemekte haklı olduğumu gösterdi. Amerikan manipülasyonları sırasında Venezüella ile bir çok anlaşma imzaladı. Umuyorum; daha iyi haberler alacağız.

16.02.2019