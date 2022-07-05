Çakal Carlos: Türkiye'nin zayıflaması İsraillilere ve Amerikan emperyalistlerine bir armağandır!

Filistin davasının yılmaz savunucusu İlich Ramirez sanchez (Çakal Carlos) Türki ve Erdoğan'ın uluslararası arenadaki geleceği ve önemiyle ilgili çok öenmli açıklamalarda bulundu. Carlos Baran Dergisi'ndeki yazısında 'Türkiye'nin zayıflaması İsraillilere ve Amerikan emperyalistlerine bir armağandır. Bunun olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda kalmasını istiyoruz. Ve buna, tüm insanlarca, hatta muhalefet tarafından bile saygı duyulmalıdır. Dolayısıyla seçimler bugüne kadar olduğu gibi özgür seçimler olmalıdır.' ifadelerini kullandı. İşte o yazı:

Konuşacak çok şey var. Ancak hakkında konuşmak istediğim ilginç bir mesele var. Abdullah Öcalan'la ilgili. Öcalan'ın kazanacağı özgürlükle ilgili Fransızca iki küçük kitap var. Öte yandan Öcalan'ın kısa bir biyografisi var. 1999 yılında yazılmış “Medeniyetlerin Kökleri” adlı bir kitabı da var Öcalan’ın. Bu çok ilginç.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni burada cezaevinde. Abdullah Öcalan'a ait İngilizceye çevrilmiş olan Medeniyetin Kökleri kitabında "özgürlüğü kazanacak" diye siyasî bir küçük paragraf var.

Bu konuda ne söyleyebiliriz. NATO'da bağımsız olan tek ülke Türkiye ve bu tam bağımsızlık... Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara gelişinden sonra bağımsız oldu. Bundan önce Türkiye bağımsız bir ülke değildi. Onlar Amerikalıların kolonisiydi. Şimdi hâlâ NATO üyesi olmasına, Türkiye'de hâlâ çok sayıda Amerikan üssü olmasına rağmen artık Türkiye'nin büyük patronu değil Amerikalılar. Müslümanlar iktidarda. Seçimlerde seçmenin çoğunluğu, özellikle Kürt halkının çoğunluğu Erdoğan'a oy verdi. Bugünlerde ise Türkiye'de bazı sorunlar var. Umarım bir sonraki seçimlerde Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak kalmayı başarabilir. Belki alternatifleri iyi insanlar olabilir; ancak Erdoğan iktidardan düşerse, CIA ve NATO'yu tasfiye etmek üzere olan temizleme operasyonu engellenecektir. Türkiye, Suriye ve diğer tüm ülkeler İsrailliler ve Amerikalılar tarafından kontrol edilecektir. Mesela; Irak büyük bir güçtü ama Amerikalılar tarafından manipüle edildi ve İran'a karşı savaş açtılar. İran, İsrail ve ABD ile mücadele ediyor ve Venezüella'ya yardım ediyor. Venezüella aynı zamanda tarihteki en büyük petrol rezervine sahip.

Önümüzdeki seçimlerde ne olacağını bilmiyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır ama gerçekleri fark etsinler. Erdoğan ve partisi gerçek Türkler ve gerçek Müslümanlardır. Türkiye'yi tam bağımsız bir ülke olarak tutmalılar. Bir Kürt sorunu var. Kürtlerin çoğu son seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdi. Kürt bölgesinde seçimleri o kazandı; ama belki de gelecek seçimlerde aynı şey olmayacak.

Türkiye'nin Ukrayna konusunda çok zekice bir tutum sergilediğini gördük. Silah satıyorlar ve Ukrayna Türkiye'ye para ödüyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkileri var. Türkiye, savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesine izin vermiyor.

Ne olacağını bilmiyoruz; ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belli tedbirler alacağını düşünüyorum. Örnek olarak; Türkiye içindeki tüm ulusları yeniden birleştirmek gibi. Büyük Türkiye'yi kurmak gerekiyor. Türkiye bölünmemelidir. Bu ülkede sadece Türk milleti yok. Türkiye'nin doğu tarafında Kürtler ve Ermeniler de var. Tarihin ilk farklı Hıristiyan mezhebi Irak'ta büyüdü ve çoğu şimdi Türkiye'de. Farklı Hristiyan mezhepleri de var. Bence Öcalan, Türkiye'de barışın sağlanması için önemli bir figür. Türkiye'nin Öcalan üzerinden Kürtlerin tarihî haklarını iade ettiğini gösterebilirler; çünkü Kürtlerin çoğu için önemli bir adam. Örneğin, Kürt halkı Öcalan'ı neden Türk televizyonlarında göremiyor? Türkiye bu tür programlara izin verebilir. Kürt halkının çoğu son seçimlerde Erdoğan'a oy verdi, ancak bir sonraki seçimler için kararları net değil. Bu yüzden kaybedebilir Erdoğan ve onun kaybı hepimiz için bir trajediye dönüşebilir. Türkiye yeniden ABD'nin sömürgesi hâline gelebilir.

Türkiye'nin zayıflaması İsraillilere ve Amerikan emperyalistlerine bir armağandır. Bunun olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda kalmasını istiyoruz. Ve buna, tüm insanlarca, hatta muhalefet tarafından bile saygı duyulmalıdır. Dolayısıyla seçimler bugüne kadar olduğu gibi özgür seçimler olmalıdır.

Türkiye'de milyonlarca mülteci var. Çoğu Suriye'den geldi. Suriye'deki karmaşa devam ediyor. Bunun nedeni İsrailliler ve Amerikan emperyalistleridir. Tabii ki bölgede yaşayan insanların hakları var ve Suriye hükümeti onların taleplerini umursamadı. Suriye'ye ilk kez 1970 yılında gitmiştim. Ülkede hâlâ bir alternatif yok. Suriye yeniden bağımsız bir ülke haline gelmelidir. Suriye'de İsrail yanlısı ve Amerikan yanlısı yeni bir devlet ve hükümet kurulmamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden gerekli önlemleri almıyor? Erdoğan, Müslüman Kardeşler ideolojisine sahip ve gerçek bir Müslüman. Birçok Müslüman Kardeşler üyesi gibi İngiliz ajanı değiller. Müslüman Kardeşlerin birçok gerçek samimî üyesi katledildi, sonra onların yerine ajanlar geldi ve bu ajanlar korunuyorlar. Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanır; ama seçimi kazanıp kazanmayacağı Erdoğan için henüz net değil. Öcalan'ın serbest bırakılması, seçimleri kazanma ihtimalini güçlendirmek için bir tercih olabilir; Öcalan da Türkiye yasalarına ve anayasasına saygı duymalı, özgürlüğüne kavuşmalı.

Türkiye, Ukrayna sorunu ve Rusya konusunda mükemmel bir konuma sahiptir. Türkiye, NATO'nun CIA ajanı olmayan tek üyesidir. Amerikalılardan emir almıyorlar.

Ne olacağını bilmiyoruz ama inşallah Türkiye huzura kavuşacaktır.

Allahu Ekber!

18.06.2022

Kaynak: Baran