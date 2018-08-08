THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Çakal Carlos Trump için neden “Allah onu korusun” dedi? Dergiden açıklama geldi!

Çakal Carlos, Baran Dergisi'ndeki son yazısında Trump’a hiç bakılmayan bir açıdan bakmış, yaşanan gelişmelere çok farklı bir bakış açısı ile yaklaşmıştı. Carlos, yazısının sonunda, "Allah Trump'ı korusun" demişti. Sitemize konuşan Baran Dergisi İdari Müdürü Cumali Dalkılıç, Carlos’un yazısı hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:47

 yeniakit.com.tr Dünya kamuoyu tarafından “Çakal Carlos” ismiyle bilinen Salim Muhammed, Baran Dergisi’ndeki son yazısında ABD Başkanı Donald Trump için şaşırtıcı analizler yapmış, yazısını, “Allah Trump’ı korusun” ifadesiyle bitirmişti. Baran Dergisi İdari Müdürü Cumali Dalkılıç, Çakal Carlos’un Trump ile ilgili sarf ettiği, “Allah onu korusun” sözlerini değerlendirdi. Dalkılıç, “(Çakal Carlos) Bölgedeki politikların, İslam aleminin lehine olması konusunda, Trump’ın varlığının olumlu olduğunu düşünüyor. O yüzden Trump’ın şu anki iktiradının devamından yana. ” dedi.

Çakal Carlos: Trump, Siyonist ve emperyalistlere karşı bir fırsattır

Baran Dergisi İdari Müdürü Cumali Dalkılıç, yeniakit.com.tr’nin kendisine yönelttiği, “Çakal Carlos gibi antiemperyalist bir kişi haftalık Baran Dergisi’nde yazdığı son yazı ile bir hayli dikkat çekti. Siz ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruyu cevapladı.  

KUDÜS’ÜN BAŞKENT İLAN EDİLMESİNİ FAYDA OLARAK GÖRÜYOR

Dalkılıç şunları söyledi:

Carlos, Filistin’i çok yakından takip etmeye çalışan bir isim. Bu haftaki açıklamasında Trump’ı biraz daha yakından ele almaya çalıştı. Onun etrafı tarafından kuşatıldığını düşünüyor. Meşru şekilde iktirada gelmiş olan Trump için fazlasıyla kötü niyetli olan bir çevre tarafından ele geçirildiğini düşünüyor. Onun hatta şu aşamada Kudüs’ü başkent ilan etmesini bile aslında tersinden bu Siyonist- Evanjelist lobiye karşı büyük bir tepki doğuracağından hareketle bu kararı almasında da fayda görüyor.

TRUMP’IN VARLIĞININ OLUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Bir türk etki-tepki kanunu üzerinden hareketle bölgedeki politikaların İslam alemi lehine olması noktasında Trump’ın varlığının olumlu olduğunu düşünüyor. O yüzden Trump’ın şu anki iktidarının devamından yana.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:47
  1. Cumali Dalkılıç
  2. Çakal Carlos
  3. Baran Dergisi

YORUM YAZ

  • ZonguldaklıZonguldaklı1 sa önce
    Boş boş konuşmuş.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suriye'de hakimiyet alanlarındaki değişim sürüyor
  1. Suriye'de hakimiyet alanlarındaki..
  2. Arefe günü duası nedir?
  3. Bilal Erdoğan: Birlik ruhunu dünyaya..
  4. Katil Esed'in İngiliz karısı kanser oldu
  5. ABD ile kritik görüşme başladı
  6. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?..
  7. Sağlık bölümleri taban puanları 2018
  8. Meteoroloji'den Karadeniz'de yeni..
  9. Amerika'da 11 çocuğun kurtarıldığı..
  10. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
  11. Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 4..
  12. ABD'de şok! Polisler bölgeye akın etti
  13. Kayseri'de cinayetlerin benzerliği..
  14. Beşiktaş Lask Linz maçı ne zaman saat..
  15. 2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı..
  16. Lavabodaki kireç lekesi nası çıkar?
  17. Birleşmiş Milletler Gazze'de yakıt..
  18. Bakan Cahit Turhan'dan İstanbul Yeni..
  19. Aydın'da Hint keneviri operasyonunda 2..
  20. Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban..
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
'Eyvah Türkler geliyor'
'Eyvah Türkler geliyor'
Livaneli’ye 5816 Yok mu?
Livaneli’ye 5816 Yok mu?