Çakal Carlos Trump için neden “Allah onu korusun” dedi? Dergiden açıklama geldi!

yeniakit.com.tr Dünya kamuoyu tarafından “Çakal Carlos” ismiyle bilinen Salim Muhammed, Baran Dergisi’ndeki son yazısında ABD Başkanı Donald Trump için şaşırtıcı analizler yapmış, yazısını, “Allah Trump’ı korusun” ifadesiyle bitirmişti. Baran Dergisi İdari Müdürü Cumali Dalkılıç, Çakal Carlos’un Trump ile ilgili sarf ettiği, “Allah onu korusun” sözlerini değerlendirdi. Dalkılıç, “(Çakal Carlos) Bölgedeki politikların, İslam aleminin lehine olması konusunda, Trump’ın varlığının olumlu olduğunu düşünüyor. O yüzden Trump’ın şu anki iktiradının devamından yana. ” dedi.

Çakal Carlos: Trump, Siyonist ve emperyalistlere karşı bir fırsattır

Baran Dergisi İdari Müdürü Cumali Dalkılıç, yeniakit.com.tr’nin kendisine yönelttiği, “Çakal Carlos gibi antiemperyalist bir kişi haftalık Baran Dergisi’nde yazdığı son yazı ile bir hayli dikkat çekti. Siz ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruyu cevapladı.

KUDÜS’ÜN BAŞKENT İLAN EDİLMESİNİ FAYDA OLARAK GÖRÜYOR

Dalkılıç şunları söyledi:

“Carlos, Filistin’i çok yakından takip etmeye çalışan bir isim. Bu haftaki açıklamasında Trump’ı biraz daha yakından ele almaya çalıştı. Onun etrafı tarafından kuşatıldığını düşünüyor. Meşru şekilde iktirada gelmiş olan Trump için fazlasıyla kötü niyetli olan bir çevre tarafından ele geçirildiğini düşünüyor. Onun hatta şu aşamada Kudüs’ü başkent ilan etmesini bile aslında tersinden bu Siyonist- Evanjelist lobiye karşı büyük bir tepki doğuracağından hareketle bu kararı almasında da fayda görüyor.

TRUMP’IN VARLIĞININ OLUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Bir türk etki-tepki kanunu üzerinden hareketle bölgedeki politikaların İslam alemi lehine olması noktasında Trump’ın varlığının olumlu olduğunu düşünüyor. O yüzden Trump’ın şu anki iktidarının devamından yana.”