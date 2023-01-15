Çakal Carlos: 'İktidarda olan tüm Avrupalı liderler Erdoğan'a karşı. Çünkü o bir...'

İktidarda olan tüm Avrupalı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı. Çünkü o bir hain değil, o bir Türk vatanseveri ve gerçek bir Müslüman. Türkiye dünyada gerçek Müslümanlar tarafından yönetilen tek ülke. İran denilebilir, ama onlar Şii'dir. Amerikalılar Türkiye'ye açıkça saldırmıyorlar, çünkü üslerini ve stratejik avantajlarını kaybetmemek için Türkiye'yi yönetmek zorundalar. Dolayısıyla karışıklık devam ediyor.

Türklere karşı bir tür ırkçılık var. Onlar Türk ve Müslüman. Tabii ki Türk vatandaşlarının bir kısmı Hıristiyan ve Yahudi ama neredeyse tamamı Sünni Müslüman. Farklı milletler de var; ama bu başka bir şey. Anadolu ve Balkanlar’da Türklerden önce de farklı milletler vardı. Türkler bölgeye en son geldiler. Herkes büyük Türk imparatorluğuna saygı duyuyordu. Özellikle Doğu Avrupa'daki Hıristiyanlar onlara saygı duyuyordu. Onlar terk ettikten sonra bölgedeki vaziyet her geçen gün daha da kötüye gitti.

Her neyse, umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazanır. Bu net değil. Fransa'daki haberlerde çılgın ırkçı bir Fransız'ın Kürt enternasyonalist kültür derneğine saldırmasıyla ilgili bir gerilim var. Bence bu siyasi bir saldırı değil ve Türkiye ile alakası yok, sadece deli bir adamın işi. Bunu Türkiye ile ilişkilendirmeye çalışmak saçmalık. Biliyorsunuz, Fransa'nın en büyük camisinin inşaatı Türkiye tarafından desteklendiği için, Fransa tarafından sabote edildi. Bununla ilgili bir tartışma vardı. Şimdi de 2 hafta önce yapılan suikastı tartışıyorlar. Neler olduğunu bilmiyorum çünkü hapisteyim. Sanırım her şey daha iyi olabilir.

Ukrayna'da kendi halkına ihanet eden haini engellemek konusunda da bir şeyler söylemek zorundayım. O ayrıca Yahudi anne ve babasına da ihanet etti. Onlar II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'da askerdi. Elbette bazı Yahudiler temiz değildi; ama bu durum Nazileri savunmayı gerektirmez. Onlar Yahudileri sınır dışı ettiler; uzaklara gönderdiler. Siyonist suçlular yüzünden Yahudi halkı acı çekti. 6 milyon insan öldürüldü. Bakan olan bir hanımefendi vardı. Bir gün televizyonda konuşurken "İsrail'in yalanlarını dünyada kimse konuşmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan direniyor. NATO gemilerinin Karadeniz'e girmesine izin vermedi. Sonra tahıl koridorunu açtı ve Ukrayna tahıl gemilerinin diğer ülkelere ulaşmasını sağladı. Bu çok önemli bir şey. Umarım iktidarda kalmaya devam eder. İnsanların tekrar ona oy vermesi için gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum.

Türkiye'nin en önemli sorunu Kürt halkı ile ilgili. Onların çoğu Erdoğan'a oy veriyor. Tabii ki Türkiye Kürt halkına saygılı davranıyor ve onlara tüm haklarını veriyor. Hükümetin büyük bir hatası olduğunu düşünmüyorum. Bu uzun zamandır devam eden bir sorun ve Suriye, Irak ve İran'da da devam ediyor. Mesela bazı Kürtler geçen hafta Paris'teki suikastın arkasında Türkiye'nin olduğunu iddia ettiler; ama bunu kanıtlayamıyorlar. Fransız bir deli tarafından yapıldı. Fransa'da konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Kürtlerin bir kısmı CIA tarafından manipüle ediliyor.

Türkiye'deki durum kolay değil. Erdoğan, Türkiye'nin tekrar ABD emperyalizminin ve Siyonizm'in ajanı olmaması için gerekli önlemleri almalıdır. Türkiye ajanlar tarafından yönetilemeyecek kadar önemlidir.

Allahü Ekber!

Kaynak: Baran Haber