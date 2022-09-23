Çakal Carlos: Erdoğan'ın büyük bir adam olduğu açık, bu sebeple onu sevmiyorlar

20. Yüzyılın en büyük militanlarından, Filistin davasının önde gelen ismi İlich Ramirez Sanchez (Çakal Carlos) Baran Dergisi'nde çok önemli bir yazı kaleme aldı. Carlos,'Türkiye'nin Ruslarla iyi ilişkileri var, Karadeniz'in kontrolünü sağlayabilecek güçteler ve bu da Türkiye’nin ekonomisini geliştirmesine imkân sağlayabilir. Fakat bölgedeki karışıklık, CIA tarafından manipülasyonlar yoluyla kışkırtılıyor.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Henüz yarım saat önce Türkiye ve Erdoğan ile ilgili bir program seyrettim. Çok enteresan olmakla birlikte çok iyi bir haber... Erdoğan'ın büyük bir adam olduğu açık, bu sebeple onu sevmiyorlar. O harika bir politikacı. Amerikan ya da Siyonist ajanı değil; ama İsrail ile barış yapmaya çalışıyor ve ben bunu anlayabiliyorum. Türkiye'nin tarihi zeminine yeniden erişmesi gerekiyor; Türkiye de bu hedefe ulaşmaya çalışıyor. Ne olacağını bilmiyoruz ama umarım başarılı olur ve huzuru sağlayabilirler. Aslında bütün bunlar Türkiye'nin ekonomik kalkınması ile ilgilidir.

Türk insanının ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu unutmayalım. Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş yürütülüyor. Erdoğan'ı öldürmeye çalıştılar, hükümeti devirmeye çalıştılar; ama başaramadılar ve başka yollar deniyorlar. Türkiye'nin Ruslarla iyi ilişkileri var, Karadeniz'in kontrolünü sağlayabilecek güçteler ve bu da Türkiye’nin ekonomisini geliştirmesine imkân sağlayabilir. Fakat bölgedeki karışıklık, CIA tarafından manipülasyonlar yoluyla kışkırtılıyor.

Erdoğan, ülkeye barış getirmek için Kürt halkının silahlı isyanını bitirmeli. Sınırlardaki tüm çatışmalar durdurulmalı. Belki Öcalan dahi serbest bırakılabilir, muhalefette olabilir; ama legal plânda bir politikacı olmalı. Kürt halkı Türkiye'nin düşmanı değil. Onlar Türkiye'nin önemli bir parçası. Kürtlerin çoğu, Türkler gibi Erdoğan'a oy verdi. Bu bir gerçek.

Zor bir vaziyetle karşı karşıyayız. Akdeniz'in doğusunda bir sömürü yarışı, Karadeniz’de de savaş var. Artık Türkiye'nin herkesin saygı duyduğu bölgesel bir güç olma imkânı var. İsrail'in dünya ekonomisindeki rolü nedeniyle gerekli görülen İsrail'le iyi ilişkiler kurmak zorunda kalmak korkunç bir problem.

Herkes Ruslara karşı olsa da, Erdoğan Ruslarla iyi ilişkilere sahip. Rusya'nın, Ukrayna gemilerinin ürünlerini satmak için çıkışına izin vermesi enteresan bir gelişmeydi. Dünyanın en önemli sorunlarından biri Erdoğan tarafından çözüldü. Türkiye NATO üyesi; ama ABD'den ileri teknoloji uçak alamıyor. Bu da Türkiye için sorun değil. Çünkü Rusya'dan uçak alabilirler. Bu akıllıca güdülen bir politikanın sonucudur. İnşallah önümüzdeki seçimlerde Erdoğan yeniden seçilir. Vatansever muhalefet de, milletin seçimine saygı duyacaktır. Ve ümid ediyorum ki, Türkiye'yi yeniden büyük bir güç haline getirmek için Erdoğan'la birlikte bir rol alabilirim.

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Bugün (17 Eylül) Sabra ve Şatilla katliamının yıl dönümü. Ben katliamın şahitlerinden biriyim. İsrail kuvvetlerinin komutanı Lübnanlıları görünce, Lübnanlı hainlere Sabra ve Şatilla'daki insanları katletmeleri emrini verdi. İsrail genelkurmayı buna karşı çıktı, durmalarını istediler. Lübnan kuvvetlerine bağlı subaylar ve Lübnan'ın güneyinden gelen hainler masum insanları öldürdü. Lübnan güçlerinin başındaki hain, İsraillilere “bırakın yapsınlar” dedi. Bu kişi daha sonra Lübnan'da bir suikastla öldürüldü. Ortada katliam var. İsrail ordusu ve subayları bunun yapılmasını istemez ve İsrail genelkurmayı karşı çıkarken bir İsrailli komutan katliamın gerçekleşmesine izin veriyor. Şatila'ya ilk saldırdıklarında orada görevli Lübnan güçlerini katlettiler ve sonra da gelip sivilleri öldürdüler.

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Yarın (18 Eylül) ise Kara Eylül'ün yıl dönümü. 1970 Eylül'ü Kara Eylül olarak adlandırılır. Kara Eylül'de hayatta kalanlarından biriyim. Binlerce insan öldü. Ürdün Kralı, seçmesini istemeyeceğimiz bir yol seçti; ama Filistin direnişinin de çok hataları oldu. Tüm Filistin direnişçileri Ürdün'ü terk etti. Geriye sadece küçük bir birlik kaldı. Ben de o birliğin içindeydim.

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Şimdi Filistin'de bir karışıklık var. Aşırı sağ ırkçı Siyonistler iktidarda. Ümidimiz, ortalık yatışsın ve tek Filistin devleti olsun. Almanya'dan, Rusya'dan veya diğer yerlerden gelen Yahudiler de dahil herkesin bir arada yaşadığı tarihî Filistin'i istiyoruz. Hep birlikte yaşamalıyız. Örgütte Yahudi yoldaşlarımız vardı. Siyonizm karşıtıydılar. Filistin'deki en önemli operasyon FHKC üyesi Yahudi bir Alman tarafından yapıldı.

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Hülasa; Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini tam bağımsızlığa ulaştırmak istiyor. Belki özgürlüğüm için de rol oynayabilir. Çünkü ben Filistin direnişinin bir sembolüyüm.

Allahü Ekber!

17.09.2022

Baran Haber