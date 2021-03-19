Son günlerde gündemi en çok işgal eden konulardan olan kripto paralar gittikçe çoğalıyor. Son zamanlarda yeni bir kripto para daha çıktı. Bu yeni coin, ismi ve iddialarıyla dikkat çekti. İsimleri caizcoin, iddiaları ise İslam’a göre caiz olmaları. Peki Caizcoin nedir? Caizcoin kimin? Caizcoin caiz mi?

Merkezi Almanya olan ve Türklerin yönettiği söylendiği Caizcoin’in sloganı şu şekilde “"İslami Finans kurallarına uygun olarak dünyanın her yerinden insanlar arasında para transferi yapın."

16 Mart tarihinden itibaren satışa başlayan Caizcoin hakkında şüpheler bulunuyor. Caizcoin, ismi gibi gerçekten caiz mi? İşte cevabı…

Caizcoin caiz mi?

Son günlerde kripto para satışlarının artması sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı da kripto paraların caiz olup olmadığına dair bir açıklama yayınlamıştı. O açıklamada kripto paraların İslâm hukukuna göre hükmü şu şekilde belirtildi:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir."