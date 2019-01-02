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Cahit Zarifoğlu ne demişti, CHP’lilere ne battı?

CHP’liler, Cahit Zarifoğlu’nun sözlerini çarpıttı, MEB’e baskı uyguladı ve usta yazarın önemli bir eserinin tavsiye edilen kitaplar listesinden kaldırılmasını sağladı. Söz konusu kitaba bakıldığında, vekillerin Zarifoğlu’nun cihad hakkındaki sözlerini çarpıttığı açıkça görülüyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:11
Cahit Zarifoğlu ne demişti, CHP’lilere ne battı?

 yeniakit.com.tr CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in başını çektiği bir grup müfteri, Türk edebiyatının önde gelen Müslüman yazarlarından biri olan Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabındaki cihad hakkındaki sözlerini hazmedemeyerek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevaplaması için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Ceylan, bakanlığın konuyla ilgili yazılı açıklama yaptığını, kitabı seçen komisyonun yerine yeni bir komisyon oluşturulduğunu ve yeni komisyonunun Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları” adlı kitabını tavsiye listesine aldığını duyurdu.

Zarifoğlu’nun cihad hakkındaki görüşleri

Müfteriler, Zarifoğlu’nun cihad hakkındaki sözlerini çarpıtarak “devlete karşı mücadele” anlamına geldiğini ima etti. Halbuki Zarifoğlu, kitabında cihad hakkında şunları yazmıştı:

Cihadın bir alanı, İslam düşmanlarıyla savaşmayı, diğer alanı ise nefsin basit istekleriyle mücadele etmeyi kapsar. Birinde, İslam toplumu düşman toplumlar karşısında muzaffer kılmak, diğerinde bireyi, iç düşmanları karşısında yenilgiden kurtarmak söz konusudur.”

CHP’lilere ne battı?

Zarifoğlu’nun insanın nefsiyle ve İslam düşmanlarıyla mücadele edilmesi gerektiği yönündeki sözleri, CHP’lileri rahatsız etti. CHP’lilerin nefis konusunun yanında, İslam düşmanlarıyla savaşmanın gerekliliği yönündeki sözlerden rahatsız olması dikkat çekti.

MEB, CHP’ye boyun eğdi

“Gerçek yüzünüzü ortaya çıkarmak cihaddır”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:11
  1. Muş
  2. İstanbul
  3. Çanakkale
  4. CHP
  5. Sezgin Tanrıkulu
  6. Özgür Ceylan
  7. Gülistan Kılıç Koçyiğit
  8. kemal tahir

YORUM YAZ

  • kayıkayı24 dk önce
    MEB lığıchpkk damı yoksa baska bir partidemi ey akp boyun eğdikce bu şerefsizlere oy kaybediyorsunuz yeter artık.
  • ahmetahmet28 dk önce
    meb zarif oğlunun kitaplarını toplatmış sanki chpliler oy verecek ak partiye

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