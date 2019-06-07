Cahit Zarifoğlu kimdir? Cahit Zarifoğlu biyografisi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 32. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törende dualarla yad edildi. Peki Cahit Zarifoğlu kimdir? Cahit Zarifoğlu kaç yaşında vefat etti? İşte Şair Cahit Zarifoğlu'nun hayatına dair merak edilen ayrıntılar...

Diriliş dergisinde şiirleri yayımlandı. Arvasilerden, Seyyid Kasım Arvasi'nin kızı Berat Hanım'la evlendi ve bu evlilikten üç kız, bir erkek evladı oldu. Nikahında şahitliğini Necip Fazıl Kısakürek yapmıştır. 1973 yılında Sarıkamış'ta vatani hizmetine başlamış, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış ve 1975 yılında askerliğini tamamlamıştır.

1976 yılında Mavera dergisinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 7 Haziran 1987 tarihinde akciğer kanseri hastalığından İstanbul'da vefat etti. Kabri Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Küplüce Mezarlığı'nda ve kayınpederi olan Kasım Arvasi ile yan yanadır. Her sene 7 Haziran'da sevenleri tarafından mezarı başında anılır.

Okullar ve ödül

Cahit Zarifoğlu adıyla Ankara ili Etimesgut ilçesi Eryaman 6. Etap Atakent 2. Kısımda bir ilkokul, İstanbul ili Başakşehir ilçesi 1. Etap konutlarında bir ilkokul, Kahramanmaraş ili Merkez ilçesinde itfaiyenin karşısında, Tavşantepe mahallesinde bir ortaokul, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi Ali Talip Özdemir Bulvarı Talat Paşa Sokakta ise bir lise, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamlık mahallesinde bir cadde bulunmaktadır.

İstanbul'un Esenler ilçesinde de Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yer alan 2014 yılında açılan bir imam hatip lisesine ismi verilmiştir. 2003 yılından bu yana Şiir ve Edebiyat Girişimi tarafından her yıl ölüm yıl dönümüne yakın tarihlerde Cahit Zarifoğlu ödülü verilmektedir.

Cahit Zarifoğlu İsmi ile Konya ili Selçuklu ilçesi Yazır mahallesinde bir ilköğretim okulu ve Beyşehir ilçesi Esentepe mahallesinde bir anadolu lisesi vardır.

Şiirleri

İşaret Çocukları, 1967

Yedi Güzel Adam

Menziller

Korku ve Yakarış

Hikâye

Mahalle Kavgası

Hikâyeler

Çocuk hikâyesi

Serçekuş

Katıraslan

Ağaçkakanlar

Yürekdede ile Padişah

Küçük Şehzade

Derya

Kuşların Dili

Motorlu Kuş

Çocuk şiiri

Gülücük

Ağaç Okul (Çocuklara Afganistan Şiirleri)

Roman

Savaş Ritimleri

Ana

Günlük

Yaşamak

Deneme

Bir Değirmendir Bu Dünya

Zengin Hayaller Peşinde

Tiyatro

Sütçü İmam

Araştırma

Rilke'nin Romanında Motifler (Çeviren ve Yayına Hazırlayan: Ümit Soylu)

Cahit Zarifoğ'lunun ünlü sözleri

Yine de biri çıksa, nasılsın dese alışkanlıkla iyiyim diyeceğim.

Burası Dünya! Ne çok kıymetlendirdik... Oysa bir tarla idi; Ekip biçip gidecektik.

Evimizde her türlü müsibete ve hastalığa karşı bir tek doktor ve ilaç vardı; dua ve aspirin. Daima şifa bulduk.

Ve gördük ki; mekan değildir, zamandır önemli olan. Ve lakin o da değildir, eylemdir önemli olan.

Sevgisizliğin dayatıldığı coğrafyalarda aşk şiiri yazmak bile başlı başına baş kaldırmaktır..

Şiirlerinden dizeler

"çıktığım her yerin kapısını sert kapatmamla tanınırken, senin kapın çarpmasın diye arasına elimi koydum"

Der misin ki bir gün;

"İnşallah çok bekletmedim seni..."

Ben

Çizilmiş bir yaşama atanmışım gibi…

Hiç akla gelmedi

Beraber kırlara hüznü atmaya yarayan bir annenin

dallara takılıp ağrıyan yaralarıyla yattığı.

Ve gördük ki;

mekan değildir,

zamandır önemli olan.

Ve lakin o da değildir,

eylemdir önemli olan.

"Sevgisizliğin dayatıldığı coğrafyalarda aşk şiiri yazmak bile başlı başına baş kaldırmaktır.."

İnsanların görünüşlerine bakarak onlarda üstünlük bulmaya çalışanlar hep kaybetti.

Bilmediğim ve ne yapacağı belli olmayan bir duyguyla hırpalanıyorum boyuna.

Küçük,basit şeyler yetiyor kederlenmeye. Ya mutluluğa?

Ah şu yalnızlık kemik gibi ne yana dönsen batar.

Halk aşksızsa, sokaklar banka dükkanlarıyla doludur.

Koşullar ağırdı ve ben seni o zaman da seviyordum.

Her şeye benzeyebilirken o, hiçbir şey benzemezken ona...