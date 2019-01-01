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Cahit Zarifoğlu kimdir?

Sosyal medyada, Cahit Zarifoğlu 'nun 'Bir Değirmendir Bu Dünya' isimli deneme kitabının Milli Eğitim Bakanlığınca toplatıldığına dair çıkan haberlerin ardından vatandaşlar Cahit Zarifoğlu'nun kim olduğunu araştırmaya başladı. Cahit Zarifoğlu kimdir? İşte yanıtı...

01 Ocak 2019 Salı 23:40
Cahit Zarifoğlu kimdir?

Sosyal medyada, Cahit Zarifoğlu 'nun 'Bir Değirmendir Bu Dünya' isimli deneme kitabının Milli Eğitim Bakanlığınca toplatıldığına dair çıkan haberlerin ardından vatandaşlar Cahit Zarifoğlu'nun kim olduğunu araştırmaya başladı. Cahit Zarifoğlu kimdir? İşte yanıtı...

Cahit Zarifoğlu kimdir?

Tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu olan şair, Cahit Zarifoğlu1940'ta Ankara'da doğdu. 7 Haziran 1987'de Ankara'da yaşamını yitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda muhasebeci, çevirmen, düzeltmen, teknik sekreter olarak çalıştı. Öğretmenlik yaptı.

İlk şiir ve öyküleri lise öğrenciliği yıllarında Kahramanmaraş'taki yerel gazetelerde yayınlandı. Ardından İstanbul ve Ankara'daki dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı. Kahramanmaraş'ta "Açı" adıyla bir sanat dergisi yayınladı.1976'dan sonra Ankara'da yayınlanan Mavera ve Edebiyat dergilerinin sürekli yazarı oldu.

İlk şiirlerinde ikinci yeni akımının etkileri görülür. Madde-ruh çatışması, "Batı diktasına karşı Doğu protestosu" temalarını işledi.

İlk şiir kitabı "İşaret Çocukları" 1967'de yayınlandı. Şiirlerinde dinsel inançları çerçevesinde ele aldığı Anadolu insalarınının acı, umut ve sevgilerini yansıttı. Son şiirlerinde ise İslamcı düşüncedeki insan sevgisi, toplumsal mutluluk anlayışını işledi. Yer yer gerçeküstü ögeler ve eski şiir kalıplarını uyguladı.

Değişik dönemlerde ilkokul öğretmen vekilliği ve Almanca öğretmenliği yapan Cahit Zarifoğlu, 1976'dan itibaren TRT Genel Müdürlüğü'nde mütercim sekreter olarak görev aldı. Farklı gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. Mavera Dergisi'ni arkadaşlarıyla birlikte yayımladı. Zaman Gazetesi ve Mavera dergisi'nde 'Okuyucularla' başlığıyla hayli ilgi toplayan ve bir 'mektep' özelliği taşıyan sohbet köşelerini düzenledi. 1983'te TRT İstanbul Radyosu'nda görev aldı. Radyo oyunları yazdı. 1984'te Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü alan Zarifoğlu, 07 Haziran 1987'de Yâr'ine kavuştu. 'Yâr ile bayram iderler şimdi." 

 

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