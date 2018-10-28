Cahil ulusalcı amirale tokat gibi cevap: Türkiye'nin cebinden 1 kuruş çıkmadı!

Odatv’nin cehalet timsali ulusalcı amiral yazarı Türker Ertürk, Çin’deki Pekin Daxing Havalimanı’nın, İstanbul’da yapılan yeni havaalanının 2 misli büyüklüğünde olmasına rağmen 3 misli ucuza yapıldığını iddia etmişti. Ekonomi konusunda cahil olduğu anlaşılan Ertürk "Dünya’nın en büyük ve tam işletmeye geçildiğinde 100 milyonu aşan yolcuya hizmet verecek olan modern Pekin Daxing Havalimanı, İstanbul’da yapılan yeni havaalanının 2 misli büyüklüğünde olmasına rağmen 3 misli ucuza yapıldı. Sizce neden?" diye sormuştu.

Türkiye’nin önemli yatırımlarından biri olan ve yarın açılışı gerçekleştirilecek olan İstanbul yeni havalimanını karalamak amacıyla ortaya atılan bu iddiaya İstanbul Yeni Havalimanı'nı (İYH) inşa eden konsorsiyumun ortaklarından Kalyon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’dan cevap geldi. Kalyoncu, yarın yapılacak açılış öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Projenin Pentagon'dan sonra ikinci monoblok (tek seferde yapılan) binası olduğunu belirten Kalyoncu, "3 milyon metrekare binayı 42 ayda bitirdik. Berlin Havalimanı'na bakın. 11 yıldır bitmedi. Biz 4 yılda finansmanı bulup, projeyi çizip, inşaatı tamamladık ve açılışını yapıyoruz. Bu hızda Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısı çok büyük. Bize ciddi pres yaptı. Proje onun desteğiyle bitti. Yapım aşamasında 7-8 kere gelip, kontrol etti" dedi.

Çin 12 milyar dolar ödedi, Türkiye'nin cebinden bir kuruş çıkmadı

Havalimanı daha açılmadan dünyadan teklif aldıklarını söyleyen Kalyoncu, şöyle konuştu: "Üç ayrı ülkede önümüzdeki yıl ocak-haziran ayları arasında havalimanı ihalesi açılacak. Bizi arayıp, katılmamızı istediler. Teklif hazırlıyoruz. Bazılarına konsorsiyum ortaklarımızla, bazılarına da tek gireceğiz." Yeni havalimanında biletlerin pahalı olup olmayacağına dair sorularımızı yanıtlayan Kalyoncu, "Sözleşme gereği yurtdışı biletlerine yansıtılan 15 dolarlık ücret 20 euroya çıktı. Bu da, dış hat biletlerinde 6 dolarlık bir farka tekabül ediyor. İç hatta ise fiyatlar aynı" dedi. Sosyal medyada gündem olan Çin Havalimanı'nın İYH'den daha ucuza mal olduğu iddialarına da açıklık getiren Kalyoncu, şunları anlattı: "Çin'deki havalimanı İYH'nin ilk fazının 4'te üçü büyüklüğünde... Çin'deki havalimanı için onların hükümeti 12 milyar dolar verirken, Türkiye'de ise devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor. Bahsedilen 26 milyar euro bizim 25 yılda devlete ödeyeceğimiz kira bedeli. Bizimkinden daha küçük olan havalimanını Çinliler 12 milyar dolara yaparken, biz ilk fazı 8 milyar dolara mal ettik. Aynı zamanda onların altyapı, yol vs. işleri de yok. İnsanlar detaylarını araştırmadan muhalefet olsun diye konuşuyorlar."

İşçilerle sık sık biraraya geldik

Açılışa bir ay kala havalimanında işçilerin yaptığı eylemlerle ilgili olarak da sorularımızı yanıtlayan Kalyoncu, "30 bine yakın işçi çalışıyor. Bu kadar çok kişinin çalıştığı yerde bazı aksaklıklar olabiliyor. Ama sorun çözüldü. Biz işçilerle hiç diyalog halinde değilmişiz gibi gösterildi. Bu konuda biz de kendimizi anlatmakta yetersiz kaldık. Mesela, ben ve ortaklarım işçilerimizle çok kez bir araya geldik. Onlarla futbol müsabakaları bile yaptık. Ama bunları hiç anlatmadık. Anlatmalıymışız..." diye konuştu.

3.500 kişiye eğitim

Gazıantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin inşaat süresince havalimanında çalıştığını anlatan Kalyoncu, "Yeni havalimanının tüm personel eğitimini üniversitemiz veriyor. Yer hizmetlerinde yeni işe alınacak kişileri İstanbul'da eğitiyoruz. Bugüne kadar 3.500 kişiye eğitim verdik. Hedefimiz bu sayıyı 20 bine çıkarmak" dedi

Su projesi için Suudi Arabistan'dan tekli

KKTC Su Temin Projesi ile Türkiye'den Kıbrıs'a temiz su taşıyan Kalyon Grubu'na teklif yağıyor. ABD, Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinden benzer projeler için teklif aldıklarını aktaran Cemal Kalyoncu, "Suudi Arabistan, Sudan ya da Mısır'dan Kızıldeniz'i geçip tıpkı Kıbrıs'taki gibi boru hattı döşeyerek su taşımak istiyor. Hat Nil Nehri'nden geçerek Suudi Arabistan'a ulaşacak. Üzerinde çalıştık, projeyi sunduk. Cevap bekliyoruz" diye konuştu.

OSB ile Gaziantep'te Teknokent kuruyoruz

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde OSB işbirliğiyle Teknokent kurduklarını anlatan Cemal Kalyoncu, "Gaziantep'te en büyük sorun ara eleman eksikliği. Bunun için meslek yüksekokulu kurduk. Şehre bu yönde eleman katkısı sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Kalyoncu, mezunların en hızlı iş bulduğu üniversitelerin araştırıldığı Kalite Yüksek Öğretim İstihdam Endeksi'nde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin 9'uncu sırada olduğuna dikkat çekti.

Rüzgâr ve güneş santralleri önümüzdeki yıl devrede

Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırdıklarını anlatan Kalyoncu, "500 megavatlık hidroelektrik santralimiz var. Sözleşmesini yaptığımız 3 bin megavatlık (güneş, rüzgâr ve termik santral) projelerini de 2019 yılı sonunda devreye almayı planlıyoruz. Konya'da 1.000 megavat güneş enerjisi üreteceğiz. Rüzgâr santrallerimiz ağırlıklı Trakya'da olacak. Termik santralini de Ankara'da kuracağız" ifadelerini kullandı

(Sabah)