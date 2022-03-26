Cahil mi profesyonel yalancı mı? Koş Koray koş, Meral Akşener rezil oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart'ta açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hedef aldı. Akşener, “Hong Kong ile Çin'i bağlayan köprünün maliyeti 360 milyon dolar. Bu köprünün (Çanakkale Köprüsü) maliyeti neden 900 milyon dolar?” dedi. İşin ilginç tarafı, Hong Kong ile Çin’i birbirine bağlayan yapı köprü değil, viyadüktü… Ayrıca Çanakkale Köprüsü’nün maliyeti 900 değil, 418 milyon dolar olarak belirlendi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akşener’in bu akılalmaz sözlerini değerlendirdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Okuyucularımız belki de sıkılıyorlar..

“Şu yalan, bu yalan” dememizden bunalıyorlar..

“Bize ne şu siyasetçinin yalanından? Bize ne bu gazetenin iftirasından?” diyorlar..

Ama şunu kabul edelim ki..

O yalanlarla yüz binleri, milyonları etkiliyorlar..

O yalanlar deşifre edilmediği takdirde, milyonlarca beyni etkiliyor, iğdiş ediyor, kendi yanlarına çekiyorlar..

Bu sebeple ben yalanları görebildiğim kadarı ile, ulaşabildiğim bilgiler çerçevesinde ifşa edeceğim..

Etmek zorundayım..

Yoksa..

Meydan sahtekarlara, yalancıları, üçkağıtçılara kalacak..

Bugün; İyi Parti Genel Başkanı’nın, cahilliğinden mi yoksa profesyonel yalancılığından mı kaynaklı olduğunun takdirini size bırakacağım açıklaması ile başlayalım..

Meral Akşener, yolsuzluk kinayesi ile Tayyip Erdoğan’a sormuş:

“Honkong’la Çin’i bağlayan köprünün kilometre maliyeti 360 milyon dolarken, Bay Kriz’in yaptırdığı köprünün kilometre maliyeti neden 900 milyon dolar?”

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...