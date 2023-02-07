  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kaç bina yıkıldı? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den dehşete düşüren cevap

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 büyük deprem! Dakika dakika yaşananlar

Türkiye'nin acısı için büyük yardım! Depremzedeler için tek yürek oldular! Üç dev kulüp resmen yola çıktı!

Korkutan açıklama! 'Yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi'

Hatay'da ekipler yaşlı adamı enkazdan kurtardı! İlk açıklamaları duygulandırdı

PÜİS'ten 'akaryakıt sıkıntısı' iddiasına yalanlama!

Suriye'de depremde en az 1356 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı! Depremzedeler için arama kurtarma devam ediyor

19 saat sonra yüzleri güldürdü! Enkaz altından çıkan genç kız sedyeden el salladı

64 yaşındaki yaşlı adam enkaz altından 15 saat sonra çıkartıldı!

Depremzedenin anlattıkları yürek yaktı! Cüneyt Özdemir canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Gündem Çağrı yapıldı! Deprem bölgesinde bu malzemelere ihtiyaç var
Gündem

Çağrı yapıldı! Deprem bölgesinde bu malzemelere ihtiyaç var

Türkiye büyük bir yas içinde. Depremden etkilenen 10 il için ihtiyaç listesi duyuruldu. Peki, deprem bölgesi için neler lazım?

Yeniakit Publisher
2023-02-07 09:30:00 -
Çağrı yapıldı! Deprem bölgesinde bu malzemelere ihtiyaç var

Depremden etkilenenler için AFAD tarafından duyurulan ihtiyaç listesiyle ilgili Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tüm yerleşkelerinde yardım toplama merkezlerini kurduğunu duyurarak, deprem bölgelerine destek olmak isteyenlerin üniversitelerin yerleşkelerinde kurulan merkezlere yardımların ulaştırabileceği bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elâzığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenenler için AFAD tarafından duyurulan ihtiyaç listesiyle ilgili Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tüm yerleşkelerinde yardım toplama merkezlerini kurduğunu duyurarak, deprem bölgelerine destek olmak isteyenlerin üniversitelerin yerleşkelerinde kurulan merkezlere yardımların ulaştırabileceği bilgisini paylaştı.

Açıklanan ihtiyaç listesi ise şu şekilde:

“Çadır, battaniye, kumanya, (su, konserve, bisküvi vb.) uyku tulumu, kışlık kıyafet (mont, bot, kaban, bere, atkı, eldiven, yağmurluk), hijyen ürünleri (çocuk bezi, ıslak mendil, kadın pedi, sabun), soba (gazlı), power bank (taşınabilir şarj cihazı)”

Beykent Üniversitesi Hastanesi sağlık personellerinin de deprem bölgelerine hareket edeceği paylaşılan bilgiler arasında.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23