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Spor Çağrı Oflaz, son yolculuğuna uğurlandı
Spor

Çağrı Oflaz, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2023-06-19 17:39:00 -
Çağrı Oflaz, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden Çağrı Oflaz'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Kayseri Şehir Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Oflaz'ın naaşı, daha sonra cenaze töreni için Asri Mezarlık'a götürüldü.

Törene, Oflaz'ın eşi Zuhal, 5 yaşındaki oğlu Eymen ve yeni doğmuş kızı Ceylin ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kadirli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Bal, Oflaz'ın mesai arkadaşları ve sporcular katıldı.

Oflaz'ın naaşı, cenaze namazının ardından mezarlıkta defnedildi.

Milli takım antrenörü Oflaz, bir yakınının cenazesine katılmak üzere gittiği Kayseri'deki evinde kalp krizi geçirmişti. Kayseri Şehir Hastanesinde tedaviye alınan Oflaz, müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
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