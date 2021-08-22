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Teknoloji Çağrı Merkezi programı altın ödül getirdi
Teknoloji

Çağrı Merkezi programı altın ödül getirdi

Ekim 2019’da Çağrı Merkezi Okulu’nu hayata geçiren AssisTT, sektör profesyonellerine, Çağrı Merkezi Bölümü öğrencilerine ve bu alana ilgi duyan herkese uzman eğitmenler vasıtasıyla eğitim desteği veriyor. Program, 2021 Brandon Hall Group HCM Excellence Ödülleri’nde altın ödül almaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 10:06:00 -
Çağrı Merkezi programı altın ödül getirdi

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen 2021 Brandon Hall Group HCM Excellence Ödülleri’nde Çağrı Merkezi Okulu programıyla “En iyi Beceri ve Yetkinlik Gelişimi Programı” kategorisinde altın ödül almaya hak kazandı. Sektörde bir ilke imza atarak Ekim 2019’da Çağrı Merkezi Okulu’nu hayata geçiren AssisTT, sektör profesyonellerine, Çağrı Merkezi Bölümü öğrencilerine ve bu alana ilgi duyan herkese uzman eğitmenler vasıtasıyla eğitim desteği veriyor. Sınıf içi eğitimlerle başlayan Çağrı Merkezi Okulu, salgın süreciyle dijital ortama taşındı. Program kapsamında eğitim, temel ve ileri seviye olarak iki seviyede veriliyor. AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, sektörün lider oyuncusu olarak nitelikli ve yetkin insan kaynağı yetiştirmelerinin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Hem çağrı merkezi sektörüne katkıda bulunmak hem de öğrencilerin profesyonel iş hayatına geçişini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdikleri Çağrı Merkezi Okulu projesinin uluslararası alanda faaliyet gösteren böylesi prestijli kurumlar tarafından takdir edilmesinin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizen Tüfekçi, şunları kaydetti: “Sektörel deneyimimizi ve bilgi birikimimizi paylaşmanın sosyal sorumluluğumuz olduğuna inanarak hayata geçirdiğimiz Çağrı Merkezi Okulumuzun kapılarını bu sektörde kariyer hedefleyen herkese açtık. Çağrı Merkezi Bölümü öğrencileri başta olmak üzere gençlere ulaşmak adına üniversitelerle de iş birliği yapıyoruz. Şu ana kadar Sivas Cumhuriyet, Samsun Ondokuz Mayıs, Düzce, Uludağ ve Selçuk Üniversiteleriyle iş birliği protokolleri yaptık. Önümüzdeki dönemde de iş birliği yaptığımız üniversite sayısını arttırarak daha çok gence ulaşmayı hedefliyoruz. Çağrı Merkezi Okulumuzda eğitim alan öğrencilere teorik eğitim yanında staj ve iş fırsatlarında öncelik de sunuyoruz.”

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