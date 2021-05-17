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Spor Cagliari ve Milan maçında gol sesi çıkmadı
Spor

Cagliari ve Milan maçında gol sesi çıkmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Milan-Cagliari maçında gol sesi çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 04:03:00 -
Cagliari ve Milan maçında gol sesi çıkmadı

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ikinci sıra için mücadele eden Milan, ligde kalmayı garantileyen Cagliari'yi ağırladı.

Maçta gol sesi çıkmayınca iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla Milan, sezondaki 7. beraberliğini aldı ve 76 puanla 3. sırada yer buldu. Cagliari ise puanını 37 yaptı ve 16. basamakta yer aldı.

Milan'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yerini 89. dakikada Mario Mandzukic'e bıraktı.

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