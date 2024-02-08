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Gündem Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anlar kamerada
Gündem

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-02-08 11:59:00 -

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırı girişinde hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırı girişinde hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçarken vurulan kadının yere yığıldığı görülüyor.

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