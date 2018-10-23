Çağlayan Adliyesi'nde kan aktı! Çocuğunun gözü önünde bıçakladılar

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde görülen bir cinayet davası sonrası taraflar arasında bıçaklı kavga meydana geldi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet davası sonrasında adliyenin karşısındaki meydanda karşılaşan taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu. Yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken adliyedeki güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Babası gözleri önünde bıçaklanan çocuk gözyaşlarına boğuldu. Yakınları çocuğu kolundan çekip olay yerinden uzaklaştırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulanslar sevk edilirken adliyedeki görevli polisler, çevrede önlem aldı. Tarafları birbirinden uzaklaştırmaya çalışan polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.