Çağlayan Adliyesi’nde 28 Şubat zorbalığı

FARUK ARSLAN İSTANBUL

Hukuki işlemleri için adliyeye giden R.S.’den, daha x-ray cihazına dahi gelmeden tesettür kıyafetini çıkarmasının istendiği, aksi taktirde adliye binasına alınmayacağının söylendiği öğrenildi. Tepki göstermesine rağmen netice alamayan R.S.’nin önce pardesüsünü çıkarıp sonra x-ray cihazından geçmek zorunda kaldığı bildirildi. Skandal olayı Akit’e anlatan R.S. şunları söyledi: “24 Şubat günü saat 14-14.30 civarı Çağlayan Adliyesi’nin metrobüse yakın olan girişinden adliyeye girmek istedim. Henüz bahçe kapısının giriş kısmında beni durduran bir polis memuru, pardesümü çıkarmam gerektiğini söyledi. Sebebini sorduğumda ‘İnsanlar içerisinde eşya sokuyorlar’ dediler. X-ray cihazının bu durumlar için var olduğunu söylememe rağmen sonuç alamadım. ‘İçimdeki kıyafetim uygun değilse nasıl çıkaracğaım’ desem de, ‘içeri girebilmeniz için çıkarmanız gerekiyor’ dediler. İçimdeki kıyafetimin uygun olması sebebiyle pardesümü çıkararak iç kapıya yönelebildim. O kısımda da küpelerim dolayısıyla x-ray cihazı ötünce kadın polis üzerimi aradı. Anormal bir durum olmadığı anlaşılınca ancak girebildim adliyeye.”

Konuyla ilgili ulaştığımız Çağlayan Adliyesi İdare Amirliği, tesettür konusunda hassas olduklarını, söz konusu olayın kendilerinin sorumluluğunda bulunmadan gerçekleşmiş olabileceğini belirterek adliyeden sorumlu polis merkezini işaret etti. İlgili polis merkezi yetkilileri ise çağrılarımızı cevapsız bıraktı.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili tahkikat başlatarak 28 Şubat kafalı işgüzarlar hakkında cezai işlemde bulunması bekleniyor.

Başörtüsü düşmanlığını hortlatmak için fırsat kollayan 28 Şubat artıkları şimdi de İstanbul’un en büyük adalet sarayı olan Çağlayan Adliyesi’nde baş gösterdi. Hukuki işlemleri için adliyeye giden R.S.’den, daha x-ray cihazına dahi gelmeden tesettür kıyafetini çıkarmasının istendiği, aksi taktirde adliye binasına alınmayacağının söylendiği öğrenildi. 24 Şubat Perşembe günü yaşanan skandal olayda polis memuruna tepki göstermesine rağmen netice alamayan R.S.’nin önce pardesüsünü çıkarıp sonra x-ray cihazından geçmek zorunda kaldığı bildirildi.

Yaşadıklarını Akit’e anlatan R.S. şunları söyledi: “24 Şubat günü saat 14-14.30 civarı Çağlayan Adliyesi’nin metrobüse yakın olan girişinden adliyeye girmek istedim. Henüz bahçe kapısının giriş kısmında beni durduran bir polis memuru, pardesümü çıkarmam gerektiğini söyledi. Sebebini sorduğumda ‘İnsanlar içerisinde eşya sokuyorlar’ dediler. X-ray cihazının bu durumlar için var olduğunu söylememe rağmen sonuç alamadım. ‘İçimdeki kıyafetim uygun değilse nasıl çıkaracğaım’ desem de, ‘içeri girebilmeniz için çıkarmanız gerekiyor’ dediler. İçimdeki kıyafetimin uygun olması sebebiyle pardesümü çıkararak iç kapıya yönelebildim. O kısımda da küpelerim dolayısıyla x-ray cihazı ötünce kadın polis üzerimi aradı. Anormal bir durum olmadığı anlaşılınca ancak girebildim adliyeye.”

“Biz yapmadık”

Konuyla ilgili ulaştığımız Çağlayan Adliyesi İdare Amirliği, tesettür konusunda hassas olduklarını, x-ray cihazında problem yaşayan tesettürlü bayanların en üst aşamaya gelene kadar rahatsız edilmeden tekrar cihazdan geçirildiğini, son aşamada da özel bir odada bayan personel tarafından üst araması yapıldığını söylediler. Söz konusu olayın kendilerinin sorumluluğunda olmadığını belirten amirlik, adliyeden sorumlu polis merkezini işaret etti. İlgili polis merkezi yetkilileri ise çağrılarımızı cevapsız bıraktı.

Bakanlık göreve

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili tahkikat başlatarak 28 Şubat kafalı işgüzarlar hakkında cezai işlemde bulunması bekleniyor.