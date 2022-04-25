  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çağlayan Adliyesi önünde Gezi provokasyonu!
Gündem

Çağlayan Adliyesi önünde Gezi provokasyonu!

Gezi kalkışmasını savunan bir avuç kalabalık, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde "Adalet Nöbeti" adında bir eylem baştı. Oda TV eylemcileri, "Giderek kalabalıklaşıyorlar." diyerek servis etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 22:54:00 - 2022-04-25 22:56:19

 Yeniakit.com.tr 

Taksim Dayanışması adındaki bir grup, Gezi finansörü Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasından sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde, adına "Adalet Nöbeti" dedikleri bir eylem başlattı.

Cılız kalabalık, "Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek." şeklinde slogan attı.

Oda TV provokasyonu böyle desteklediler!

Grubun haberini Twitter hesabından paylaşan Oda TV, provokasyonu şöyle destekledi:

Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Çağlayan Adliyesi önünde başlayan Adalet Nöbeti kalabalıklaşarak devam ediyor...

Oda TV paylaşıma, "Gezi'yi savunuyoruz" etiketi de ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay