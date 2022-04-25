Çağlayan Adliyesi önünde Gezi provokasyonu!
Gezi kalkışmasını savunan bir avuç kalabalık, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde "Adalet Nöbeti" adında bir eylem baştı. Oda TV eylemcileri, "Giderek kalabalıklaşıyorlar." diyerek servis etti.
Yeniakit.com.tr
Taksim Dayanışması adındaki bir grup, Gezi finansörü Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasından sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde, adına "Adalet Nöbeti" dedikleri bir eylem başlattı.
Cılız kalabalık, "Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek." şeklinde slogan attı.
Oda TV provokasyonu böyle desteklediler!
Grubun haberini Twitter hesabından paylaşan Oda TV, provokasyonu şöyle destekledi:
Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Çağlayan Adliyesi önünde başlayan Adalet Nöbeti kalabalıklaşarak devam ediyor...
Oda TV paylaşıma, "Gezi'yi savunuyoruz" etiketi de ekledi.