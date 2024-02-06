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Gündem Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, 2 saldırgan da etkisiz halde
Gündem

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, 2 saldırgan da etkisiz halde

Yeniakit Publisher
2024-02-06 11:50:00 - 2024-02-06 12:34:28

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi, silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. Çıkan çatışmada 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken 3 polis memuru da yaralandı.

Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz  ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

 


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Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, 2 saldırgan da etkisiz halde

Gündem

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, 2 saldırgan da etkisiz halde

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