Çağlar Söyüncü'den olay açıklama: Messi ya da Ronaldo'muz yok

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da ağırladığı Hırvatistan'a 2-0'lık skorla kaybetti. Kaptanlardan Çağlar Söyüncü'nün maç sonu yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"Bu maçlar ders"

Böyle maçların önemli bir ders olduğunu ifade eden Çağlar "Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk ama biz de haddimizi bilerek oynayacağımızı biliyorduk. Öz güvenimiz ve oyunumuzla onları hataya zorladık, pozisyonlara girdik. Sakatların olması taktiği etkiledi ama giren oyuncularımız da elinden geleni yaptı. Öyle maçlarla tecrübeleneceğiz ve hatalarımızdan ders çıkaracağız. Kuvvetli bir rakibe karşı oynadık ama sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Yapılan eleştirilere saygı duyarak, öz eleştirimizi de yaparak devam edeceğiz" dedi.

"Bizim Messi ve Ronaldo'muz yok"

Çağlar açıklamasının son bölümünde ise "Gerçekçi olalım bizim Messi'miz ya da Ronaldo'muz yok. Biz birlikte daha güçlü oluyoruz. Ben takımıma ve arkadaşlarıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.