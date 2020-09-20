Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, Leicester City’de buluştu

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Altınordu formasıyla çeşitli kategorilerde 47, milli takımlarda ise 22 müsabakada birlikte mücadele eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, Leicester City'de tekrar bir araya geldi.

Futbola İzmir'de başlayan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in yolu 2014'te Altınordu'da kesişti.

O sezon ilk olarak 21 Yaş Altı Ligi'nde 29 Ağustos 2014'te Bucaspor maçıyla aynı takımda forma giyen iki genç oyuncu, o yıl 21 Yaş Altı Ligi'nde 10, TFF 1. Lig'de 4 ve Türkiye Kupası'nda da 5 maça çıktı.

Bir sonraki sezon ise TFF 1. Lig’de 28 müsabakada birlikte top koşturan ikiliden Çağlar Söyüncü 2016-2017 sezonunda Almanya ekibi Freiburg, Cengiz Ünder ise Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu.

Çağlar Söyüncü 2018-2019 sezonu başında İngiltere'nin Leicester City takımına, Cengiz Ünder de aynı sezon İtalya'nın Roma takımlarına transfer oldu.

Cengiz Ünder'in Leicester City'ye kiralanmasıyla iki milli futbolcu tekrar birlikte top koşturacak.

Kulüp kategorilerinde 47 maçta birlikte forma giyen Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder şimdiye kadar 3'ü 19 Yaş Altı, 19'u A Milli olmak üzere 22 maçta birlikte mili formayı terletti.





- Özkan: "Çağlar artık yalnız değil"





Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu olarak inandıkları bu toprakların çocuklarına yatırım yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Çağlar Söyüncü’nün bu süreçte Premier Lig’e, Cengiz Ünder’in Başakşehir’den Roma’ya, aynı şekilde kaleci Berke Özer’in Fenerbahçe’den Belçika’nın KVC Westerlo takımına gittiğini hatırlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Son dönemde diğer takımlardan da Avrupa’ya giden oyuncularımız var. Demek ki bizim çocuklarımıza güvenildiği zaman neler yapacakları ortada. 2006’da Londra’da Premier Lig’de Arsenal maçı izliyordum. Thierry Henry, Dennis Bergkamp gibi isimler sahadaydı. O günü iyi hatırlıyorum. ‘Allah’ım bir gün benim de bir futbolcum bu sahalarda oynasın, dünya yıldızı olsun, çok isterim’ demiştim. Bundan yaklaşık 12 yıl sonra Çağlar, Leicester City’ye gitti. Bu temennim Çağlar’ın Leicester City’ye gitmesiyle gerçekleşmişti. Çağlar artık yalnız değil. İkisinin de daha başarılı olacağına inanıyorum."