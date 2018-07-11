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Çağlar, Galatasaray'a mı gidiyor? Resmi açıklama geldi

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden 1. Lig ekiplerinden Karabükspor'da başkan Mehmet Aytekin, Çağlar Şahin Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olduğu haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:42
Çağlar, Galatasaray'a mı gidiyor? Resmi açıklama geldi

 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Aytekin, "Kalecimiz Çağlar Şahin Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Aytekin, yaptığı açıklamada, son günlerde bazı oyuncuları hakkında transfer haberlerinin çıktığını, kulüpte bir transfer hareketi olduğunda kurumsal sitelerinden açıklama yaptıklarını söyledi.

"BÖYLE BİR TRANSFER GERÇEKLEŞTİĞİNDE KAMUOYUNA DUYURULACAKTIR"

Bunlardan birisinin de genç kaleci Çağlar Şahin Akbaba olduğunu anlatan Aytekin, şöyle konuştu:

"Kalecimiz hakkında bazı basın yayın organlarında haberler çıkmaktadır. Kalecimiz Çağlar Şahin Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anda bizimle 1. etap kamp çalışmalarındadır. Evet birkaç kulüp bize transfer için başvurmuştur ancak bunlar arasında Galatasaray yoktur. Kardemir Karabükspor'un menfaatleri doğrultusunda istediğimiz şartlar oluşursa kalecimizi herkes alabilir ancak şu anda böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Sezon başında olmayan şeylerin olmuş gibi haber yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu durum zaten zor durumda olan kulübümüzü yıpratır, oyuncumuzun kafasını karıştırır. Böyle bir transfer gerçekleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır."

Aytekin, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde kendi tesislerinde devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:42
  1. Galatasaray
  2. Karabük
  3. Karabükspor
  4. Fikret Yılmaz
  5. Çağlar Şahin Akbaba

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