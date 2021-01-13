Çağ Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi alacak
Çağ Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Hukuk Fakültesi kadrosuna tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alacak.
Çağ Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Hukuk Fakültesi kadrosuna tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre adaylar 28.01.2021 tarihine kadar istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN adresine şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edebilecek. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak. İnternet üzerinden başvurular ise kabul edilmeyecek.
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