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Eğitim Çağ Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi alacak
Eğitim

Çağ Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi alacak

Çağ Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Hukuk Fakültesi kadrosuna tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 13:28:00 -
Çağ Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi alacak

Çağ Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği  hükümleri uyarınca Hukuk Fakültesi kadrosuna tam  gün statüde  çalışacak öğretim üyesi  alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre adaylar 28.01.2021 tarihine kadar  istenen belgelerle birlikte  Çağ  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığı  Adana  Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN adresine şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edebilecek. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak. İnternet üzerinden başvurular ise kabul edilmeyecek.

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