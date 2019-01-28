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Cafer Aktürk kimdir nerelidir? CHP Ümraniye belediye başkan adayı Cafer Aktürk

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Ümraniye belediye başkan adayı Cafer Aktürk oldu. Peki, Cafer Aktürk kimdir? Cafer Aktürk kaç yaşında? Cafer Aktürk nereli? Cafer Aktürk hangi görevlerde bulundu?

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:45
Cafer Aktürk kimdir nerelidir? CHP Ümraniye belediye başkan adayı Cafer Aktürk

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Ümraniye belediye başkan adayı Cafer Aktürk oldu. Peki, Cafer Aktürk kimdir? Cafer Aktürk kaç yaşında? Cafer Aktürk nereli? Cafer Aktürk hangi görevlerde bulundu?

Cafer Aktürk kimdir?

1965 Sivas Zara doğumlu.1975 yılından itibaren istanbul ümraniyede yaşamaktayım.Yıldız Teknik Üniversitesi Makina mühendisliği bölümünden 1986 yılında makina mühndisi olarak mezun oldum.Yine aynı üniversitede 1988 yılında endüstri yüksek mühendisi olarak mezun oldum.1988 yılında kurduğum mühendislik şirketimde halen aktif olarak ticari faaliyetimi yürütmekteyim.2011 yılında aktif olarak siyasete başladım.2012-2014 ilçe sekreterliği ve 2015 aralık ayından itibareb ilçe başkanlığı görevini yapmaktayım.Makina Mühendisleri odası,Tesisat mühndisleri derneği üyesiyim.Bolucan köyü derneği kurucu başkanlığı ile 3 yıl başkanlığını yaptım.Sivas zara yardımlaşma derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği ve zara dernekler federasyonu ile SİVKON dernek üyeliğim bulunmaktadır.Evlive bir çocuk babasıyım.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:45
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