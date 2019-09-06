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Çadırlarda yaşayan İdliblilere Türk Kızılayından yardım eli

Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göç eden İdliblilere, Türk Kızılayı yardım eli uzatıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 11:57
Çadırlarda yaşayan İdliblilere Türk Kızılayından yardım eli

Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göç eden İdliblilere, Türk Kızılayı yardım eli uzatıyor.


Esad rejimi ve Rusya tarafından geçen hafta bombalı saldırılara maruz kalan İdliblilerin, kentte ateşkes ilan edilmesine rağmen göçleri sürüyor. Suriye’nin İdlib kentinde yapılan bombalı saldırıların ardından evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göç eden İdliblilere, Türk Kızılay tarafından gıda ve su yardımında bulunuluyor.


Göç eden İdliblilerin gıda, su ve hijyen ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Türk Kızılayı Suriye Bölge Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu, “Türk Kızılayı olarak şu an İdlib’in Sarmada bölgesindeyiz. Hama ve Ma’arat al-Nu’man savaş dolayısıyla güvenli bölgeye göç eden vatandaşlarımızı, tespit ettiğimiz aileleri, yerlerinde yaşadıkları ihtiyaçları tespit ederek hazır gıda, bir aylık hijyen ve gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde dağıtımlar yapıyoruz. Aynı zamanda su ihtiyacı olduğu zaman da tankerlerde su taşıyoruz” dedi.



Giyecek ihtiyaçları Türk Kızılayı Sevgi Butik Mağazası’ndan karşılanıyor


Göç eden insanların giyecek ihtiyaçlarının da Türk Kızılayına ait Sevgi Butik Mağazaları’nda karşılandığını söyleyen Kemaloğlu, “İdlib’in Sarmada bölgesindeki Sevgi Butik Mağazasındayız. Bu mağazadan bir tane de İdlib merkezinde bulunmaktadır. Kamplarda yaşayan Suriyeli vatandaşları, otobüslerle taşıyarak mağazada alışveriş yapar gibi tüm ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere buraya getiriyoruz. Kamplarda daha önceden belirlediğimiz puan kartlarıyla, aile sayılarına göre puan kartları üzerinden alışverişlerini yapıyorlar. Suriyeliler savaştan dolayı alışverişlerini mağazalardan yapamıyorlar. Türk Kızılayı olarak bağışçılarımızın göndermiş olduğu giysilerin burada alışveriş yapılmasını sağlıyoruz. Ücretsiz ve tamamen bağışlarla karşılanan mağaza” diye konuştu.


Sevgi Butik Mağazası’nda alışveriş yapan Beraa Osman, “Güvenli noktalarda çadırlarda yaşıyoruz. Çadırlarda yaşamamıza rağmen Kızılay bize burada sevgi butiği açmış. Bizi kamplardan alıyorlar, her çocuk için 3 parça alma hakkımız var. Geliyoruz buraya normal mağazadaymış gibi alışverişimizi yapıyoruz, tüm ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Kızılay’a çok çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun, bize bu tür hizmette bulundukları için” dedi.


Türk Kızılayının, hayırseverlerin bağışladığı giyim malzemelerini İdlib’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı Sevgi Butik Mağazası’nda günde 200’e yakın ailenin giyecek ihtiyacı karşılanıyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:57
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