Çadır kurup bekleyenler bile var! Bu da çekilişli kuralı otomobil satışı

Yaklaşık 2 yıldır bu sistemi uyguladığını belirten galeri sahibi Muhsin İğrek, sosyal medya üzerinden yaptığı çekilişler ve kampanyalarla araçları sürümden kazanma modeliyle sattığını öne sürüyor. Düzenlenen çekiliş ve kuralar sonucunda bazı müşterilerin 50 bin liraya kadar araç sahibi olduğu belirtiliyor. İğrek’in galerisinde yaşanan yoğunluk zaman zaman ilginç görüntülere de sahne oluyor. Yaz aylarında çekilişlere katılmak için Türkiye’nin farklı illerinden gelen vatandaşların galeri önünde sıraya girdiği, hatta bazı kişilerin günlerce beklemek için çadır kurduğu öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan çekiliş videoları ve teslim görüntüleri milyonlara ulaşırken, sistem kısa sürede geniş kitleler tarafından takip edilmeye başlandı. Vatandaşlar, piyasa şartlarında ulaşılması zor olan araçlara daha düşük bedellerle sahip olma umuduyla çekilişlere katılıyor.

"İnsanlar bizi tanıyor, talep ediyor"

Araba piyasasını düşürmek için 2 yıl önce bu yola çıktıklarını belirten galeri sahibi Muhsin İğrek, "Allah’ın izniyle piyasayı da düşürdük. Türkiye’nin en uygunlarını, en temizlerini satmaya çalışıyoruz. Piyasayı birileri çıkartıyordu, birilerinin de düşürmesi lazımdı; biz düşürenler olarak çıktık. İnsanlar talep gösteriyor. Uygun olduğu için galericiler de geliyor, biniciler de geliyor. Sosyal medyada bizi görünce artık bir aile gibi oluyoruz. İnsanlar bizi tanıyor, talep ediyor. İki yıldır sosyal medya üzerinden bu işi yapıyorum" dedi.

"49 bin TL’ye, 59 bin TL’ye, 70 bin TL’ye araçlar çıkıyor"

İlginin yoğun olduğunu söyleyen İğrek, "49 bin TL’ye, 59 bin TL’ye, 70 bin TL’ye araçlar çıkıyor. Başta insanlar ‘galericiler fiyatları yükseltti’ dedi ama asıl fiyatları şişirenler biniciler. Şu anda galerideki araçlar daha uygun. İlan sitelerine bakarsanız, en düşük ilanlarda her zaman galericiler vardır. Binicinin malı, çok ilgi olduğu için biraz daha değerli oluyor. Ben sadece İstanbul’dan gelsin diyorum ama geçenlerde bir çekiliş yaptık, Zonguldak’a çıktı. Zonguldak’tan arkadaşlar gelip aracı aldı. Çekiliş ve kuralar bizim olmazsa olmazımız, devam edecek. Ben çekiliş ve kura yapıyorum. Normal birine satsam o araba o saniyede satılır. Ama ben şeffaf ticaret adına ‘gelin, arabayı görün, yeri görün, her şeyi görün. Burada nasibinize alın’ diyorum" ifadelerini kullandı.