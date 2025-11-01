Cadılar Bayramı adı altında tahrik! Aklını kiraya verenlerden bira şişeleriyle haç

İslam’ın son kalesi güzel Türkiye, içeriden, dışarıdan her türlü saldırı ve tehditlerle mücadele etmek zorunda kalıyor.

İçeride ülkemize ve halkımıza kast eden mahfillerin ilk saldırdığı ise İslam dini ve mütedeyyin kesim. Dışarıdan gelen para ve maddi menfaatlerle oluşturulan türlü sapkın ve yoldan çıkmış guruplar, türlü rezilliklerle iç barış ve huzurumuzu bozmaya çalışıyor.

Bunun son örneğini ise özellikle büyük şehirlerde gözlenen ve Hıristiyan bayramlarından biri olan Cadılar Bayramı’nı Müslümanların gözüne soka soka kutlayan gruplar oluşturdu.

Büyük şehirlerde çok sayıda kişi, Hıristiyanlar gibi Cadılar Bayramı kostümleri giyerek kendilerince Müslümanları tahrik etmeye çalıştılar. Eskişehir’de ise “Cadılar Bayramı” kutlayan bir grup, bira kasalarından haç yaptı. Vatandaşlar, yapılan bu eylemi kınarken, amacın Müslümanları tahrik ederek huzursuzluk çıkartmak olduğuna dikkat çektiler.