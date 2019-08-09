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Çad'da silahlı çatışma: 37 ölü

Ouaddai kentinde çobanlarla çiftçilerin silahlı çatışmasında 37 kişi hayatını kaybetti- Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi: - "Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesela haline geldi"

09 Ağustos 2019 Cuma 14:48
Çad'da silahlı çatışma: 37 ölü

DAKAR (AA) - Afrika ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ouaddai kentinde çobanlar ile çiftçilerin silahlı çatışmaya girdiğini, en az 37 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesele haline geldi." diyen Debi, etnik çatışmaları sona erdirmek için kapsamlı toplumsal bir diyalog süreci başlatılacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:48
  1. Çad
  2. Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi
  3. çatışma
  4. çiftçiler
  5. çoban

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