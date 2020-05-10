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Çad, Madagaskar'ın bağışladığı Kovid-19 bitkisel ilacını teslim aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:32:26 -
Çad, Madagaskar'ın bağışladığı Kovid-19 bitkisel ilacını teslim aldı

HARTUM (AA) - Çad, Afrika kıtasının doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç "Covid Organics"i teslim aldı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Madagaskar, Covid Organics ile hayatlarını kurtarmak için Afrikalı kardeşlerinin yanındadır. Görevimiz, halklarımızın sağlığını korumaktır. Çad, bağışlanan Covid Organics ilaçları için bir uçak gönderdi. Güveninden dolayı Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'ye teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Rajoelina, hibe Covid Organisc ilaçlarını teslim almak için gönderdiği Cumhurbaşkanlığı uçağının fotoğraflarını da paylaştı.

Aktif 238 Kovid-19 vakası bulunan ülkede virüs bulaşan 31 kişi yaşamını yitirirken, 53 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Senegal, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya, Komorlar Birliği ve Nijer de Madagaskar'dan Covid Organics talep etmişti.

- Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmişti.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 61 bin 165'e ulaşırken, 2 bin 239 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 932 kişi sağlığına kavuştu.

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