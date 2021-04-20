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Dünya Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti
Dünya

Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephe hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 14:00:00 - 2021-04-20 14:18:42
Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti

Çad'ı 1990 yılından beri yöneten ve 11 Nisan'daki seçimleri kazandığı dün ilan edilen Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin cephe hattında çıkan çatışmada öldüğü açıklandı.

Bir ordu sözcüsü, Libya sınırında isyancı gruplarla savaşan askerleri ziyaret eden Debi'nin cephede öldüğünü duyurdu.

Debi'nin dün, altıncı kez cumhurbaşkanı seçildiği ilan edilmişti. İdris Debi'nin destekçilerine konuşma yapmak yerine cephedeki askerleri ziyaret edeceği belirtilmişti. Debi, Çad-Libya sınırında seçim günü düzenlenen saldırıda bir sınır karakolunu hedef alıp Çad içinde çölde yüzlerce kilometre ilerleyen gruplarla savaşan askerleri ziyaret etmişti.

Kendisi de bir isyan sonucu cumhurbaşkanlığına gelen 68 yaşındaki Debi, Afrika'nın en uzun süredir iktidarda olan liderlerinden biriydi.

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