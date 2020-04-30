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Aktüel

ÇABA kermes, bu yıl online gerçekleştirilecek

ÇABA Derneği'nin gelenekselleşen kermes etkinliği koronavirüs salgını nedeniyle Hepsiburada iş birliğinde online olarak yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:28:14 -
ÇABA kermes, bu yıl online gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - ÇABA Derneği'nin gelenekselleşen kermes etkinliği, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hepsiburada iş birliğinde online olarak gerçekleştirilecek.

ÇABA Derneği ve Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, ÇABA Derneği Geleneksel Alışveriş Şenliği, 2 Mayıs itibarıyla e-ticaret platformu Hepsiburada'da "ÇabaBurada" adıyla açılacak mağazada yapılacak.

35'ten fazla kategoride, 25 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 150 milyondan fazla ziyaretçinin ihtiyaçlarını en güvenli ve hızlı şekilde karşılamak için çalışan Hepsiburada'da, ÇabaBurada'nın özel tasarımcı, marka ve ürünleri yıl sonuna kadar satışta olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇABA Başkanı Eda Kosif, "Bir ilke imza atmak kadar, başladığımız projelerimize kaldığımız yerden devam edebilecek olmak da bizi çok mutlu ediyor. İyilik ertelenmez ve ertelenmemeli. Bu projeyle çok daha geniş kitlelere hitap etme şansımız olacak. Katılımın ve desteğin çok yoğun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan da ÇABA ile başlattıkları iş birliğinden memnuniyet duyduklarını aktararak, "Aylık 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığımız platformumuzda, müşterilerimizi ÇABA ile buluşturduğumuz ve ÇABA'nın projelerinin devamlılığında rol aldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.


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