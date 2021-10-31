  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile C vitamini en çok hangi besinlerde bulunur?
Kadın - Aile

C vitamini en çok hangi besinlerde bulunur?

Asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudunda çok önemli görevleri bulunan bir besin ögesidir.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 14:53:00 -
C vitamini en çok hangi besinlerde bulunur?

Asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudunda çok önemli görevleri bulunan bir besin ögesidir. Sağlıklı ve dengeli beslenme, hastalıklardan korunmak ve zinde kalmak için olmazsa olmazlardan biridir.

İşte bol miktarda C vitamini içeren besinler…

-Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve,

-Limon,

-Kırmızı ve yeşilbiber,

-Domates,

-Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler,

-Taze kuşburnu,

-Brokoli, lahana, ıspanak

Eğer siz de C vitamininin olumlu etkilerinden faydalanmak ve sağlığınızı korumak istiyorsanız C vitamini kaynağı olan besinleri günlük beslenme planınız içerisine mutlaka dahil etmelisiniz. Ayrıca C vitamini metabolizmanın yavaşlamasını sağlayarak kilo aldırır. Aşırı hızlı metabolizma nedeniyle kilo alamıyorsanız fazla C vitamini tüketerek alabilirsiniz. Fakat tüm besin takviyelerinde olduğu gibi C vitamininin de aşırı alıma dikkat ediniz çünkü bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye 'muz' operasyonu! Tek tek deşifre etti: Bakın arkasından hangi ülkeler çıktı
Gündem

Türkiye'ye 'muz' operasyonu! Tek tek deşifre etti: Bakın arkasından hangi ülkeler çıktı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye'ye Suriyeliler üzerinden nasıl bir 'muz' operasyonu gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi. ..
Altın Süt Tarifi: Altın süt nasıl yapılır, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Altın Süt Tarifi: Altın süt nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden ötürü almıştır.
Ermeni isimden dikkat çeken sözler: Kimse onu cezalandıramaz, Büyük Turan'ı gerçekleştirme yolunda ilerliyor
Gündem

Ermeni isimden dikkat çeken sözler: Kimse onu cezalandıramaz, Büyük Turan'ı gerçekleştirme yolunda ilerliyor

Ermeni Amerikan Araştırmaları Merkezi'nin ortak direktörü Suren Sarkisyan, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak “Ne isterse ve nerede isterse onu y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay