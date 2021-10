C vitamini en çok hangi besinlerde bulunur?

Asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudunda çok önemli görevleri bulunan bir besin ögesidir. Sağlıklı ve dengeli beslenme, hastalıklardan korunmak ve zinde kalmak için olmazsa olmazlardan biridir.

İşte bol miktarda C vitamini içeren besinler…

-Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve,

-Limon,

-Kırmızı ve yeşilbiber,

-Domates,

-Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler,

-Taze kuşburnu,

-Brokoli, lahana, ıspanak

Eğer siz de C vitamininin olumlu etkilerinden faydalanmak ve sağlığınızı korumak istiyorsanız C vitamini kaynağı olan besinleri günlük beslenme planınız içerisine mutlaka dahil etmelisiniz. Ayrıca C vitamini metabolizmanın yavaşlamasını sağlayarak kilo aldırır. Aşırı hızlı metabolizma nedeniyle kilo alamıyorsanız fazla C vitamini tüketerek alabilirsiniz. Fakat tüm besin takviyelerinde olduğu gibi C vitamininin de aşırı alıma dikkat ediniz çünkü bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.