C vitamini en çok hangi besinlerde bulunur?
Asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudunda çok önemli görevleri bulunan bir besin ögesidir.
Asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudunda çok önemli görevleri bulunan bir besin ögesidir. Sağlıklı ve dengeli beslenme, hastalıklardan korunmak ve zinde kalmak için olmazsa olmazlardan biridir.
İşte bol miktarda C vitamini içeren besinler…
-Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve,
-Limon,
-Kırmızı ve yeşilbiber,
-Domates,
-Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler,
-Taze kuşburnu,
-Brokoli, lahana, ıspanak
Eğer siz de C vitamininin olumlu etkilerinden faydalanmak ve sağlığınızı korumak istiyorsanız C vitamini kaynağı olan besinleri günlük beslenme planınız içerisine mutlaka dahil etmelisiniz. Ayrıca C vitamini metabolizmanın yavaşlamasını sağlayarak kilo aldırır. Aşırı hızlı metabolizma nedeniyle kilo alamıyorsanız fazla C vitamini tüketerek alabilirsiniz. Fakat tüm besin takviyelerinde olduğu gibi C vitamininin de aşırı alıma dikkat ediniz çünkü bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.