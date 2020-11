C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? C vitamini hangi besinlerde bulunur?

Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olan C vitamini, vücudu birçok hastalığa karşı korur. Ancak C vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki C vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? C vitamini hangi besinlerde bulunur?