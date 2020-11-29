C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? C vitamini hangi besinlerde bulunur?
Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olan C vitamini, vücudu birçok hastalığa karşı korur. Ancak C vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki C vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? C vitamini hangi besinlerde bulunur?
Vitaminler, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. C vitamini de insan vücudunun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerdendir. C vitamini, vücudun ihtiyacı olan antioksidanları sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede üst solunum yolları hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa karşı vücudu korur.
Ancak C vitamini eksikliği, ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Peki C vitaminin faydaları nelerdir? C vitamini eksikliği hangi belirtilerle ortaya çıkar? C vitamini hangi besinlerde bulunur?
C vitamininin faydaları
- Üst solunum yolları hastalıklarına karşı birebirdir.
- Yüksek tansiyonu düşürür, felç ve inme riskini azaltır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.
- Kansere karşı koruma sağlar.
- Cildi yeniler, saç dökülmesini engeller.
- Ruhsal hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
- Baş ağrısı, eklem ağrıları ve göz hastalıklarına iyi gelir.
C vitamini eksikliğinin belirtileri
- Baş ağrısı
- Halsizlik
- Yorgunluk
- Diş etlerinde şişme ve kanama
- Cillte morarma
- Üşüme
- Kemik ve kaslarda şiddetli ağrılar
- Vücut direncinin düşmesi
İşte C vitamini bakımından zengin besinler
- Portakal
- Mandalina
- Greyfurt
- Kivi
- Ananas
- Çilek
- Limon
- Kırmızı ve yeşil biber
- Domates
- Roka
- Maydanoz
- Marul
- Kuşburnu
- Brokoli
- Lahana
- Ispanak