C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? C vitamini hangi besinlerde bulunur?

Vitaminler, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. C vitamini de insan vücudunun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerdendir. C vitamini, vücudun ihtiyacı olan antioksidanları sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede üst solunum yolları hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa karşı vücudu korur.

Ancak C vitamini eksikliği, ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Peki C vitaminin faydaları nelerdir? C vitamini eksikliği hangi belirtilerle ortaya çıkar? C vitamini hangi besinlerde bulunur?

C vitamininin faydaları

- Üst solunum yolları hastalıklarına karşı birebirdir.

- Yüksek tansiyonu düşürür, felç ve inme riskini azaltır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.

- Kansere karşı koruma sağlar.

- Cildi yeniler, saç dökülmesini engeller.

- Ruhsal hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

- Baş ağrısı, eklem ağrıları ve göz hastalıklarına iyi gelir.

C vitamini eksikliğinin belirtileri

- Baş ağrısı

- Halsizlik

- Yorgunluk

- Diş etlerinde şişme ve kanama

- Cillte morarma

- Üşüme

- Kemik ve kaslarda şiddetli ağrılar

- Vücut direncinin düşmesi

İşte C vitamini bakımından zengin besinler

- Portakal

- Mandalina

- Greyfurt

- Kivi

- Ananas

- Çilek

- Limon

- Kırmızı ve yeşil biber

- Domates

- Roka

- Maydanoz

- Marul

- Kuşburnu

- Brokoli

- Lahana

- Ispanak