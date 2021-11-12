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Otomotiv C segment sedan nedir? C segment sedan özellikleri neler?
Otomotiv

C segment sedan nedir? C segment sedan özellikleri neler?

Yerli otomobil için geri sayım sürerken, TOGG’dan son dakika müjdeli haber geldi. TOGG yeni model için kolları sıvarı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş," C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi. Peki yeri araç modelleri hangileri? TOGG modelleri neler? C segment sedan nedir? C segment sedan özellikleri neler? İşe C Segmenti araçlar ve özellikleri...

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:05:00 - 2021-11-12 11:14:23
C segment sedan nedir? C segment sedan özellikleri neler?

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, TOGG'da C segment sedanla ilgili çalışmalara da başladıklarını açıkladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş," C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi. 

C segment sedan nedir?

C segmenti, Avrupa Komisyonu tarafından tanımlanan binek araç sınıflandırma sisteminde üçüncü kategoridir ve alt orta sınıf otomobiller için kullanılır. Euro NCAP "küçük aile otomobili" boyut sınıfına ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kompakt otomobil kategorisine eşdeğerdir.

togg sedan c modeli

C Segmenti özellikler neler?

C segmenti araçlar 410-460 santimetre aralığındadır.

A ve B segmentlerine nazaran daha güçlü bir motor yapısına sahip olan segmentteki araçlar, uzun yolculuklarda da kullanıma uygunluk göster

Kompakt sınıf ya da orta sınıf olarak da adlandırılan C segmenti araçlar, hem aile hem de şahsi kullanımlar için uygun bir seçenektir.

Şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yolda da keyifli bir sürüş deneyimi elde etmenize yardımcı olan C segmenti araçlar yüksek performansları ile dikkat çeker.

Hatchback, sedan, coupe, cabriolet, roadster, station wagon, CC, SUV, CUV ve MVP gibi modeller üzerinden inceleyebileceğiniz C segment otomobiller, geniş iç hacimleri ile kullanıcılarına konforlu bir yolculuk sağlamaktadır.

TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak?

TOGG Yerli Otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tasarlanan ve Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobil. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığında 28 Haziran 2018'de kurulan TOGG tarafından üretilecektir. TOGG C sınıfı SUV üreteceğini açıklamıştı. Yerli otomobil 2022 yılı sonunda ilk üretimi banttan inecek. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'nin seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız" açıklamasını yaptı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulmuştu.

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