C segment sedan nedir? C segment sedan özellikleri neler?

Yerli otomobil için geri sayım sürerken, TOGG’dan son dakika müjdeli haber geldi. TOGG yeni model için kolları sıvarı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş," C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi. Peki yeri araç modelleri hangileri? TOGG modelleri neler? C segment sedan nedir? C segment sedan özellikleri neler? İşe C Segmenti araçlar ve özellikleri...