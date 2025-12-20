  • İSTANBUL
Yerel Kıraathanede ölümden döndüler
Yerel

Kıraathanede ölümden döndüler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kıraathanede ölümden döndüler

Mardin'de bir kıraathanede sohbet eden vatandaşlar, tavanın çökmesi sonucu yaralandı.

Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak’ta bulunan kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kıraathanenin tavanındaki üst kaplama aniden koparak masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

