ByLock'çulara operasyon! Gözaltılar var
Kocaeli'de FETÖ propagandası yaptıkları ve ByLock kullandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medyadan propagandası yapan ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişi gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
Şahıslar emniyette tamamlanan sorgularının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.