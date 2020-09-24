  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ByLock kullanıcısı metro teknisyenine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Aktüel

ByLock kullanıcısı metro teknisyenine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:26:36 -
ByLock kullanıcısı metro teknisyenine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

ANKARA (AA) - Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı eski metro teknisyeni Hasan Arslan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Arslan ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Arslan, metro teknisyeni olarak görev yaptığını, FETÖ üyesi olmadığını, hayatı boyunca bu yapıyla ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü.

ByLock'a 1018 kez giriş yaptığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Arslan, söz konusu programı darbe girişiminden sonra basından duyduğunu savundu.

Programı kullanmadığını, sohbet listesindeki kişileri de tanımadığını belirten Arslan, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Arslan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında ‘Selefi derneklerin silahlanma’ iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu, Selefi de..
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz

İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 289 yeni vaka tespit edilirken, Madrid Tabipler Odası Başkan Yardımcısı Angela Hernan..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı