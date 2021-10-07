ByLock davasında yeni gelişme! Saymaz için karar verildi

Hain terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'a ilişkin açılan soruşturma devam ediyor.

ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'in 15 yılla yargılandığı davada, dün ilk duruşma görüldü.

Çifte vatandaş olan David Keynes'in, mahkemede Alpaslan Demir adı kullanıldı.

Alpaslan Demir ismiyle davaya katıldı

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Alpaslan Demir ve avukatı katıldı. Sanık Alpaslan Demir kimlik sorgusunda, bekar olduğunu, mali müşavir olduğunu ve aylık 3 bin dolar geliri olduğunu belirtti.

"Beni çaycı Mehmet gibi düşünebilirsiniz"

Savunmasını yapan Demir, "Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutukluluğu devam edecek

Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise, duruşmanın gizli yapılması, müvekkilinin tanık koruma programına alınmasını, bazı isimler hakkında sorulursa bilgi verebileceğini ifade etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, "Sanığın yeniden bildiklerini hususunda beyanlarının tespiti" için savcılığa yazı yazılmasına karar verdi. Keynes'in tutukluluğunun devam edeceği belirtildi.

"Tüm bildiklerini anlattı zaten"

Demir'in avukatı ise "Tüm bildiklerini anlattı zaten." deyince Mahkeme Başkanı, "Bizde söylemediği şeyler olduğu kanaati oluştuğundan savcılığa sevk ettik." dedi.

İsmail Saymaz'ın zorla getirilmesine karar verildi

Davanın tanığı gazeteci İsmail Saymaz'ın zorla getirilmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 29 Aralık tarihine ertelendi.

Avukatı tepki gösterdi

Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu, duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yaparak, "Türkiye'de artık görüldü ki etkin pişmanlık hükümleri hiçbir işe yaramıyor. İstediklerine uyguluyorlar istemediklerine uygulamıyorlar." diyerek tepki gösterdi.